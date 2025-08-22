小僧寿しでたっぷり″本鮪中とろ″祭り！人気ネタ満載のお得な贅沢メニューは週末限定。

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年8月23日と24日、30日と31日に「本鮪中とろたっぷり大祭」を開催します（一部店舗を除く）。

本鮪＆定番ネタをお得に堪能できる特別メニュー

大人気のネタ「本鮪中とろ」が主役の「本鮪中とろたっぷり大祭」を、8月23日と24日、30日と31日の週末限定で開催します。

脂がのった中とろやまぐろが楽しめる特別メニューに加え、サーモンやえびなど定番ネタを組み合わせた8貫の「プチ満足にぎり」も見逃せません。

・切り落とし本鮪中とろ入り 「鮪たっぷり丼」

「本鮪中とろ」と「鮪」を贅沢に使用した、鮪好きにはたまらない一品。鮪を思いきり楽しみたい方におすすめです。

価格は906円。

・「本鮪中とろ入り鮪握り」 12貫

豪華な「本鮪中とろ」に、「鮪」もたっぷり楽しめる贅沢な12貫セットです。

価格は1242円。

ほかにも「本鮪中とろ入り鮪握り」 10貫は1078円、「本鮪中とろ入り鮪握り」 15貫は1490円で販売します。

定番ネタを組み合わせたにぎりセットも

定番ネタをたっぷり詰め込んだ8貫セット「プチ満足にぎり」からは、全6種類が登場します。

・プチ満足【まぐろ】

人気ナンバーワンの「まぐろ」が主役！ たっぷり入ってお手頃価格のうれしい一品です。

価格は626円。

・プチ満足【サーモン】

程よく脂がのったサーモンをたっぷり楽しめる満足度バツグンのメニューです。

価格は626円。

ほかにも「プチ満足【えび】」「プチ満足【えんがわ】」「プチ満足【いか】」「プチ満足【穴子】」も各626円で販売します。

フェアの詳細は公式サイトから確認できます。

一部地域・店舗によって未実施の場合や、内容および価格が異なる場合があります。

また、いずれの商品も、各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部