Jリーグは８月16日、J１第26節の９試合を各地で開催した。勝点47で首位に立つ鹿島は福岡と対戦。50分に碓井聖生の得点で先制を許す展開も、84分に舩橋佑が同点弾を奪取。１−１のドローに持ち込んだ。鹿島を１ポイント差で追う３位の神戸は横浜FCと相まみえ、90＋４分に伊藤翔のゴールで失点。０−１で敗れた。６連勝と好調の町田はC大阪を３−０でくだし、連勝の数を７に伸ばす。京都は東京Vに１−０で競り勝ち、新潟対川