歌手・宇多田ヒカル（４２）が１５日に千葉・幕張メッセで開催されたオールナイトイベント「ＳＯＮＩＣＭＡＮＩＡ」にサプライズ出演し、ネット上では驚きの声が寄せられた。同イベントは、１６、１７日に行われる「ＳＵＭＭＥＲＳＯＮＩＣ２０２５」の前夜祭的イベント。宇多田のスタッフによるインスタグラムでもその様子が伝えられた。「宇多田ヒカルがＳＯＮＩＣＭＡＮＩＡにサプライズゲスト出演しました」と報告。「