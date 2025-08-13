9回に1点のリードをベシアが守れず…これで3試合連続失点【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地で行われたエンゼルス戦の9回に4試合連発となる43号ソロを放った。しかしアレックス・ベシア投手が1点のリードを守り切れず試合は延長へ突入し、最後はサヨナラ負け。これで3試合連続失点となった29歳左腕には、ファンから辛辣な声が上がっている。