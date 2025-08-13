9回に1点のリードをベシアが守れず…これで3試合連続失点

【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地で行われたエンゼルス戦の9回に4試合連発となる43号ソロを放った。しかしアレックス・ベシア投手が1点のリードを守り切れず試合は延長へ突入し、最後はサヨナラ負け。これで3試合連続失点となった29歳左腕には、ファンから辛辣な声が上がっている。

6-5の9回に5番手で登板したベシアだが、制球が定まらない。先頭に中前打されると四球や敬遠で1死満塁のピンチを招き、シャヌエルの中犠飛で同点とされた。さらにトラウトに四球を与えたところで降板となった。

昨季は67試合で防御率1.76という活躍を見せたが、今季はこれが56試合目で防御率は2.76。8月は5試合中3試合で失点と直近は安定感を欠いている。ファンは「ベシアが試合を台無しにしている。本当に台無しだ」「せっかく大谷のホームランで勝ち越したのに」「もう直視できません」「ベシアは投げさせすぎな気がするんだよなぁ」「最近なかなか酷い」「ベシアもお疲れかな」「悔しいねえ」とがっかりだった。

一方で「チームへの貢献度は本当に本当に凄いですからね。仕方がないです」「怪我人続出の中でずっとブルペンを支えてくれたのもベシアだから叩く気にはなれないんだよなぁ」「酷使しすぎなんだよ」「ベシアは今まで頑張ってきたんや」などここまでの働きを称える声もあった。（Full-Count編集部）