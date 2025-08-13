【WWE】RAW（8月11日・日本時間12日／カナダ ケベック・シティ）【映像】衝撃のマジギレに美女レスラー2人が“ドン引き”いま世界中のファンを熱狂させる日本人女子レスラーにまさかの異常事態が発生。盟友の援護射撃が“誤爆”となり敗戦を喫した直後、バックステージで繰り広げられた予想外の光景に「姐さんがキレた」「これはヤバイ」「逆ギレw」「マジビビり顔」などファンが騒然となった。WWEの女子戦線の中で注目を集め