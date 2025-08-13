兵役忌避の疑いで20年以上も韓国への入国を禁じられている歌手ユ・スンジュン（英名スティーブ・ユ）のファンが、李在明（イ・ジェミョン）大統領に恩赦を求めたことを受け、過去に李大統領が残した文章が再び注目を集めている。【注目】ユ・スンジュンが母国に戻りたい本当の理由ユ・スンジュンのファンは最近、オンラインコミュニティに声明を掲載し、「政治家への恩赦事例のように、ユ・スンジュンにも同等の基準を適用してほし