ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ウソつきはウソをつく快感を覚えてしまっている？脳の活動に特徴か 脳科学 時事ニュース 現代ビジネス ウソつきはウソをつく快感を覚えてしまっている？脳の活動に特徴か 2025年8月12日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある書籍によると、ウソつきは「ウソをつく快感」を覚えていると言えるそう ブレーキを利かせないと正直な言動ができないということになるのではと著者 努力して抑えないとすぐウソをつく脳、とも言えるかもしれないとした 記事を読む おすすめ記事 食材に迷ったら選びたい「まごわやさしい」【キレイな人になる腸活美容】 2025年8月7日 14時30分 おかずの具“きくらげ”がお菓子になっちゃった!? 担当者「罪悪感なく栄養あるおやつ作りたかった」 2025年8月8日 11時55分 「好き」と言えるもの、ありますか…今は囲碁が心の支え［千春＆明夏の女流棋士ここだけの話］ 2025年8月8日 10時13分 【難読漢字】食べ物当て ほろ苦い…… 2025年8月11日 10時0分 「幸運を引き寄せる」人の脳の使い方。日々のイライラや不安感を減らすコツとは？ 2025年8月9日 20時0分