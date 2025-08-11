月を愛でる季節にふさわしい、幻想的なアフタヌーンティーが登場。シェラトン都ホテル東京のロビーラウンジ バンブーでは、2025年9月1日（月）～30日（火）まで「お月見アフタヌーンティー」を数量限定で開催します。満月や三日月を模したスイーツと、秋の味覚がぎゅっと詰まったセイボリーを、優雅な空間で楽しめる大人の秋時間。ゆったりとしたひとときに癒されてみませ