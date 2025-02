観光地や繁華街では駅に近い好立地に飲食店が集中しますが、「駅近の飲食店は不味い」と言われることもあります。これが本当なのか気になったというプログラマーのジェームズ・ペイ氏が、独自に調査を実施しました。"The closer to the train station, the worse the kebab" - A "Study" - James Paehttps://www.jmspae.se/write-ups/kebabs-train-stations/ペイ氏はフランス語版のRedditに投稿された「『駅から近いほどケバブは不