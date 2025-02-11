【沢山のご質問があったので答えさせていただきます！インフルエンサーのなっちーさんとお付き合いさせていただいてます！】【写真】橋本環奈に似てる？発表会イベントに出席したアイドル時代のなっちー横浜DeNAベイスターズの度会隆輝外野手（22）が、2月10日に自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。新シーズンに向けたキャンプ中に発表したのは、熱愛を報じられていたインフルエンサー女性との交際宣言だった。2023