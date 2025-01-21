ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡á£²£°Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼/Anna Moneymaker/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤ÅöÆü¤Î£²£°Æü¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é£×£È£Ï¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ç¡¢£±´üÌÜ¤Ç¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¤µ¤Ê¤«¤Î£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë£×£È£Ï¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤­¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï£×£È£ÏÃ¦Âà¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÉð´Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿£Ã£Ï£Ö