スペインで２月に消息を絶った米国人女性、アナ・マリア・クネゼビッチ・エナオさん/From Spain’s Interior Ministry（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）は６日、スペインで行方不明になった米国人女性の夫が、米フロリダ州で逮捕されたことを確認した。ＦＢＩの報道官によると、同州フォートローダーデール在住の夫、デービッド・クネゼビッチ容疑者（３６）は２月２日ごろ、妻アナ・マリア・クネゼビッチ・エナオ（４０）さんの拉