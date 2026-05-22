日本の冷凍デザート市場規模、2034年までに139億3510万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）7.67%で拡大

日本の冷凍デザート市場規模、2034年までに139億3510万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）7.67%で拡大