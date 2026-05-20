医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年5月20日（水）19時より、医誠会国際総合病院の医師や各分野の担当者が講師・監修を務める短編動画シリーズ「教えて医誠会」において、ロボット手術をテーマとした解説動画を順次公開します。 本シリーズでは、ロボット手術の仕組みや従来の手術との違い、手術方法の選び方について、消化器外科 主任部長 伊藤博士医師がわかりやすく解説し、一般の方への医療理解促進を目指します。

ロボット手術への理解促進を目的とした動画シリーズ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=AwFVHvOwbN4

近年、ロボット手術という言葉をニュースや医療情報の中で目にする機会が増えています。一方で、「ロボットが自動で手術を行うのか」「従来の手術とどのような違いがあるのか」など、具体的な内容について疑問を持つ方も少なくありません。 医療法人医誠会では、一般の方に向けて医療情報をわかりやすく伝える取り組みとして、短編動画シリーズ「教えて医誠会」を定期的に配信しています。今回公開するシリーズでは、ロボット手術をテーマに、医誠会国際総合病院 消化器外科 主任部長 伊藤博士医師が解説を担当します。 第1回は、ロボット手術の仕組みや従来の手術との違いを紹介します。第2回では消化器外科におけるロボット手術の流れ、第3回では手術方法の選び方について解説し、医療技術への理解促進につなげます。

手術方法の特徴や選択をわかりやすく解説

シリーズでは、開腹手術・鏡視下手術・ロボット手術それぞれの特徴を整理しながら、実際の医療現場でどのように手術方法が選択されているのかを説明します。 ロボット手術は、医師が操作コンソールからロボットアームを操作して行う手術方法で、手ぶれ補正、多関節アーム、3D高倍率視野などの特徴があります。また、患者さんの状態や病気の進行度、安全性、医療機関の設備など、複数の要素を踏まえて手術方法が決定されることについても解説します。 本シリーズを通じて、医療情報に触れる機会が少ない方にも、消化器外科の手術方法に関する基礎知識をわかりやすく伝える内容となっています。

概要

・第1回公開日：2026年5月20日（水）19:00 ・タイトル：「ロボット手術とは？他の手術との違いを医師がわかりやすく解説【教えて医誠会】」 ・出演：医誠会国際総合病院 消化器外科 主任部長 伊藤 博士医師 ・配信場所：医誠会公式YouTubeチャンネル「ホロニクスグループch」 ・視聴URL：https://youtu.be/AwFVHvOwbN4

次回公開予定

・「ロボット手術の流れ 手術中に何が行われているのかをわかりやすく解説【教えて医誠会】」 （2026年5月27日（水）公開予定） ・「手術方法はどう決まる？医師が解説【教えて医誠会】」 （2026年6月3日（水）公開予定）

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による