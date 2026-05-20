[令和出版] 高坂 英己著『もっと素敵に、快適に！北海道の「外構と庭」をデザインする～失敗しないエクステリア＆ガーデン計画のすすめ～』発売のお知らせ

書籍紹介

アッカ・コミュニケーションズ合同会社

北海道での外構づくりは、本州とは異なる独自の課題が数多く存在します。積雪や土壌の凍結といった厳しい環境を考慮せずに計画を進めてしまうと、冬場の使い勝手が悪くなったり、数年で不具合が生じたりといった失敗につながりかねません。

本書は、北海道でエクステリアやガーデンに関する1,200件以上の相談に応じてきた著者が経験から見出した「後悔しない庭づくりのコツ」を紹介。機能性とデザインを両立させ、冬の負担を軽減しながら夏の暮らしを謳歌するための手法を説明します。

さらに、費用に対する考え方や信頼できる専門家の見極め方、実際の設計に役立つ平面図・立面図などの参考プラン例も掲載。主な事例は北海道ですが、積雪や凍結といった似た気候条件を持つ北国にお住まいの方にとっても広く参考になる内容です。

《目次》

はじめに

第１章 北海道の住宅とエクステリアの現状

第２章 北海道特有の課題との向き合い方

第３章 気候と文化が育む北海道の庭

第４章 人が集い、安らげる空間をつくる

第５章 失敗しないエクステリア＆ガーデン計画

第６章 デザインがもたらす機能美と景観美

第７章 専門家との協働が生み出す価値

第８章 設計のためのアイディア集

第９章 未来へつなぐ北海道のエクステリア＆ガーデン

おわりに

著者プロフィール

グランドデザインの伝道師

高坂 英己

1962年北海道白糠郡白糠町生まれ。公共事業としての林業・土木・造園工事の現場業務に専念するかたわら、「末広緑化造園株式会社」の役員に就任。その後、1990年に同社代表取締役に就任し、現在に至る。

企画営業経験と公共工事で磨き上げた幅広い工種の設計施工力にマーケティング戦略と行動心理学を組み合わせた独自の発想力を活かし、戸建て住宅中心のエクステリア＆ガーデン工事の営業、設計、施工管理業務に活躍している。また、現在はキャリアを活かし、WEBデザインや業務のシステム構築から社員教育・技術セミナーまで幅広く手掛けている。

著者サイト

末広緑化造園株式会社オフィシャルサイト「3/4 SQUARE GARDEN」(http://suehiro-sg.jupiter.bindcloud.jp/)

高坂 英己 Instagram(https://www.instagram.com/hidetaka1031/)

書籍情報

書名：もっと素敵に、快適に！

北海道の「外構と庭」をデザインする

～失敗しないエクステリア＆ガーデン計画のすすめ～

著者：高坂 英己

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2026年4月27日

判型：A5判

定価（印刷書籍版）：1,800円本体＋税

定価（電子書籍版）：1,200円本体＋税

ISBN：978-4909993311

販売：Amazon

詳細ページ：https://reiwasyuppan.jp/books/exterior-design/

Amazonでのご購入：https://reiwasyuppan.jp/exterior-design

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▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

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