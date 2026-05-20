ESRより、自分らしい夏を彩る「Summerシリーズ」新登場！

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

2009年に設立され、世界で1億3000万人のユーザーに選ばれているESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は、

ブランドを代表するiPhone 14～17シリーズ対応「ESR Classicマグネットハイブリッドケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLMS7GHW)」と、MagSafe対応カードケース「ESR Classic マグネットウォレット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY15DZR)」、「ESR Auraクラッチマグネットケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY61WL8)」に、夏をイメージした「コウスタル・サマー」と「トロピカル・パラダイス」の2色を新たに加えました。



自分らしい生き方やライフスタイルを楽しみたい20～30代女性向けにデザインされた「Summerシリーズ」は、Amazon.co.jpでお買い求めいただけます。

海辺のリゾートやトロピカルな自然から着想を得たコレクションで、ココナッツツリーやレモン、ヒトデ、シェルのモチーフを、エンボス加工による奥行きとヴィーガンレザーの上質さで表現しました。

パッケージには100％リサイクル可能素材を採用し、環境への配慮を徹底しました。

スタイルとサステナビリティを両方叶えたい女性にぴったりのシリーズです。

「自分らしさ。オシャレ。便利。」全部そろったESR iPhone17ケース。

20-30代の生活の質にこだわりるファッショナブルな女性をイメージしてデザインされたSummerシリーズ。

ESRの人気ケース「ESR Classicマグネットハイブリッドケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLMS7GHW)」に、爽やかなニュアンスをまとったiPhone 17シリーズ対応「コウスタル・サマー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLMS7GHW)」「トロピカル・パラダイス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLM9CSM1)」の2色が追加されました。

おしゃれの一部として楽しめるデザインでありながら、機能性でも妥協のないバランスの取れたスマホケースです。

写真の製品：ESR Classicマグネットハイブリットケース（隠れスタンド、カメラコントロール）コウスタル・サマー長持ちする爽やかな花柄。

先進的なUV印刷により、豊かな色彩、緻密なデティールとさりげない立体感のテクスチャーを実現し、毎日使ってもケースの美しを維持できます。

写真の製品：ESR Classicマグネットハイブリットケース（隠れスタンド、カメラコントロール）トロピカル・パラダイス2重構造のカメラ保護。

衝撃吸収エアガードコーナー、カメラコントロールカバー、高く設計されたエッジ保護で、スマホを隅々まで完全に保護します。

写真の製品：ESR Classicマグネットハイブリットケース（隠れスタンド、カメラコントロール）コウスタル・サマー強力マグネット吸着力。

吸着力1,500gの内蔵式マグネットで、すべてのMagSafeアクセサリーをしっかり固定します。

写真の製品：ESR Classicマグネットハイブリットケース（隠れスタンド、カメラコントロール）トロピカル・パラダイス汎用性の高い隠れスタンド。

汎用性に優れた隠れスタンドは、1台で2つのスタンドモードに対応。15°～69°まで角度調整ができ、横・縦いずれの向きでも快適なハンズフリー視聴を楽しめます。

※隠れスタンドを搭載しているのは、

「ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」仕様のモデルに限られます。

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLMS7GHW)

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）

コウスタル・サマー（iPhone 17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLNFDPZV)／iPhone 17 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLMS7GHW)／iPhone 17 Pro Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLNKYS8R)）

トロピカル・パラダイス（iPhone 17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLMSCB1G)／iPhone 17 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLM9CSM1)／iPhone 17 Pro Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLNFCPYC)）

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール）

コウスタル・サマー（iPhone 17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGQH6PD)／iPhone 17 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGQ8SS7)／iPhone 17 Pro Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGH1S2R)）

トロピカル・パラダイス（iPhone 17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGWFMJ1)／iPhone 17 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGL7WZQ)／iPhone 17 Pro Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGWCWSK)）

使いやすさを考えた、カードケース。

iPhoneのMagSafeを活用したESRカードケースは、「便利とオシャレ」を掛け合わせたデザインで、自分らしさを楽しめます。

「ESR Classic マグネットウォレット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY15DZR)」、「ESR Aura クラッチマグネットウォレット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY61WL8)」の両ラインアップは、必需品を強力にロックする吸着力1,500g始めとした、下記の機能性を備えています。

カードも、紙幣も、しっかり収納。

「ESR Classic マグネットウォレット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY15DZR)」は、カード4枚と紙幣3枚を一つにまとめられるコンパクトウォレットです。下部に設けた20mmの開口部からカードを押し出すことで、ストレスのないスムーズな出し入れが行えます。

カードも、紙幣も、しっかり収納。

「ESR Aura クラッチマグネットウォレット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY61WL8)」は、カード5枚と紙幣2枚を収納でき、横向きにセットすればスタンド機能としても活用できる多機能デザインです。

RFID防止機能搭載。

どちらのラインアップもRFIDスキミング防止機能付きで、カードデータを安心して持ち運べます。

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY61WL8)

ESR Classic マグネットウォレット

コウスタル・サマー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY15DZR)／トロピカル・パラダイス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLYDWTS3)

ESR Aura クラッチマグネットウォレット

コウスタル・サマー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY61WL8)／トロピカル・パラダイス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLY495PC)

地球にやさしいパッケージ。

世界中の課題である地球温暖化への取り組みとして、Summerシリーズは環境を配慮した100％リサイクル可能なパッケージを使用しています。

細かな部分まで設計に心を込め、箱を開ける瞬間から心地よい体験をお届けします。

■ESRについて-17年の信頼と実績

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

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