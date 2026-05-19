累計10万部突破の人気ラブコメ『鶴子はまだ四十五だから！』第2巻など「サイコミ」5月の最新紙書籍情報！

株式会社Cygames

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『鶴子はまだ四十五だから！』の第2巻を含めた、計7タイトルの紙書籍を5月19日(火)に株式会社小学館から、5月29日(金)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」として株式会社Cygamesから、それぞれ発売します。

『鶴子はまだ四十五だから！』は、累計100万部（※）を突破した『まさかな恋になりました。』作者・邑咲奇先生が贈る大人のラブコメディ。親の介護と保護猫の世話に明け暮れて、気付けばアラフィフ・独身・派遣社員の主人公・鶴子--人生詰んだかに見えた彼女が、ひょんなことからイケメンだらけのシェアハウスに住むことになって…！？辛いことがあっても真正面から人生に向き合う鶴子の生き様が話題を呼び、累計部数10万部を突破しました。

※累計部数は電子書籍と紙書籍の合算

5月19日(火)発売タイトル

『クレイジーラン』4巻

蒼井ミハル/COMIC ROOM

【ISBN】9784098545797

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

「お前の弱点俺が克服させてやる！」

陸上部は、何があろうとモテない！

そんな定説を覆す全中二位の実力者、久下山高校の1年・湊一樹が登場！

実力もモテも兼ね備える陽キャオーラ全開の湊に、高峰と菊池は嫉妬にくるい怒り爆発！

そんな因縁ぶつかる東京都総体、その初戦！

男のプライドをかけ、男子1500mで菊池と湊が激突する！

時代を駆け抜ける新世代ルーキーたちが繰り広げる、

青春陸上駅伝ドラマ第4巻！

発売：小学館

★コミック＆ストア情報：https://www.shogakukan.co.jp/books/09854579(https://www.shogakukan.co.jp/books/09854579)

『鶴子はまだ四十五だから！』2巻

邑咲奇

【ISBN】9784098545780

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

「どうしてそこまで結婚したいんだろう…」

熊への想いを秘めながら、同居人として楽しいルームシェア生活を送る鶴子。

しかし、半身不随の飼い猫・幸ちゃんの発作をきっかけに、将来を見つめ直した鶴子は婚活を再開させる。

結婚相談所で出会った“悪い人ではない男”本間との交流を重ね、自身の結婚像が揺れ動いていく鶴子。だがそんな彼女の気持ちをよそに、本間が強引に迫ってきて…？

不器用ながらも一歩ずつ「家族」とは何かを探す、四十五歳の奮闘をご覧あれ！

発売：小学館

★コミック＆ストア情報：https://www.shogakukan.co.jp/books/09854578(https://www.shogakukan.co.jp/books/09854578)

5月29日(金)発売タイトル

『センセイ、魔王を殺して』5巻

山下文吾

【ISBN】9784911567685

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

校外学習で王都にやってきたユウと生徒達。

王都に蔓延る魔族迫害に一石を投じるため、ゴブリンの発明家リンはゴーレムの格闘大会バトルゴーレムに参加することに。

持ち前の発想力と家族の後押しで勝ち続けるリンだったが…

一方でユウとその過去を知る黒騎士の間で生徒も巻き込む因縁が勃発していた…。

魔王捜しに新たな展開が訪れる学園サスペンス待望の第5巻！！

発売：Cygames

★コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23110(https://cycomi.com/book/23110)

『都市伝説が殺ってくる』5巻

米田旦人

【ISBN】9784911567708

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。

公安裏本部を急襲するヒイズル会4人の刺客。

電磁パルス攻撃でSariを封じられたじょうたを保護すべく

国家最強の警察組織・■（スミ）課が直ちに迎撃を開始するも、

全滅の未来図に導かれるように一人また一人と追い詰められていき--

「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第5巻！

発売：Cygames

★コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23109(https://cycomi.com/book/23109)

『飛んでけ聖剣』3巻

ヴィコ

【ISBN】9784911567715

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

「約束しよう 一緒に世界救うってさ」

入院中のカタギリを見舞いに訪れた、S級ハンターのノアコ。

カタギリを「元カレ」と呼ぶノアコだが、2人の間にどんな過去が…？

そしてギルドからの重要な伝言がカタギリたちに告げられる。

一方しいは、自分の本当にやりたいことを見つけ、父親の元を離れようとするが、

反対するメイドのリディアと刃を交えることになり--。

成り上がり超絶アクション 新章突入の第3巻！

発売：Cygames

★コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23107(https://cycomi.com/book/23107)

『リア小姓』3巻

羽山まなぶ

【ISBN】9784911567722

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

風馬の妹を殺したのが、御屋形さまだった--

真相が露見し、風馬の取った内容とは？そしてその一部始終を見届けた主人公・暁式は、愛を餌に搾取される被害者の視点を得てしまう。

動揺の最中、暁式と殿さまは邂逅するが、殿さまの大事な若殿が公卿に奪われる事態に。荒れる殿さまの心を、暁式は癒そうとするが……？

恋愛模様と策略が絡み合う地雷系絵巻、第3巻！

発売：Cygames

★コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23103(https://cycomi.com/book/23103)

『ロストエンド』5巻

原作：岡藤誠 作画：春川やまめ

【ISBN】9784911567739

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

生き返るまで、死ねない。

何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。

人体改造手術で自身を強化する狂気の元外科医・東に捕らわれた信一郎。

「お前も強化して共に上を目指そう」という東の甘言を受け入れる他なく、

「皮膚を剥がし終人の筋肉を埋め込む」というあまりに過酷な手術を受けるも、その結果は--

圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。

発売：Cygames

★コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23102(https://cycomi.com/book/23102)

≪「サイコミ パブリッシング」とは≫

「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待いただいている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍をお届けすることができます。

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日：2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら( https://cycomi.com/requirements )をご参照ください。

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*(C) Cygames, Inc.

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