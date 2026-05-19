n=1の定性ビッグデータから独自価値を量産し、市場機会をスピーディに探索する戦略設計の新サービス 「7BOX with DecomAI」の提供を開始

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菅 恭一、以下BICP）は、インサイトリサーチによるアイデア開発支援を手がける株式会社デコム（所在地：東京都千代田区、代表：大松孝弘、以下デコム）との共同開発によって、n=1の定性ビッグデータから独自価値を量産し、市場機会をスピーディに探索する戦略設計の新サービス「7BOX with DecomAI」の提供を開始いたします。

■サービス開発の背景と概要

マクロ環境の変化によって生活者の行動、価値観が多様化する中で、従来の成功法則や製品カテゴリ内での競合比較から導かれた戦略では、生活者に選ばれ続けることが困難になっています。多くのマーケターがインサイトの重要性を理解しながらも、その発見は分析者のスキルに依存し、不確実性の高い事業環境の中で再現性やスピードが課題となっています。

BICPでは、生活者を動かす隠れた不満、欲求をインサイトと定義し、これを満たす価値を多角的な視点で導き出す独自のフレームワーク「7BOX」を提供しており、これまで多くの企業でご活用いただいてきました。

本サービスは、BICPの独自フレームワークとデコム社が持つ定性ビッグデータ、AI分析基盤「DecomAI(R)」が提供する大量の生活者のエピソード（n=1の定性ビッグデータ）を組み合わせることによって、生活者の価値観を「素早く」「広く」「深く」捉えることを可能にしました。これにより、一定のスキルや熟練が求められるインサイトの探索を、誰でも、効率的に実施することができるようになります。

これまでは多くの時間やリソースを必要としてきた顧客理解を圧倒的な低コストで実現するだけでなく、新たな市場機会につながる価値の仮説をスピーディーに発見し、筋の良い市場戦略を立案することを可能にします。

■「7BOX」とは

「7BOX」は、BICPが独自に開発した価値設計のフレームワークです。

従来のマーケティングでは、製品カテゴリ内のニーズ把握や競合比較に議論が閉じやすく、結果として価格や機能の競争に向かいやすい傾向があります。これに対して7BOXは、生活者の価値観がどう変わり始めているのかを起点に市場を捉え直し、人を動かすインサイトを捉えることで、既存市場ではまだ十分に満たされていない価値の仮説立案を支援します。さらに、複数の価値仮説を素早く生み出し、検証し、実行につなげることで、市場における独自のポジション設計を可能にします。

■「7BOX with DecomAI」が実現する独自価値

本サービスは、AIによる広く・速く・深いインサイトの探索と、ヒトによる価値設計・意思決定支援を掛け合わせることで、次の市場機会をスピーディに構想し、実行可能な戦略へとつなげることを特長としています。

1. 「n=1の定性ビッグデータ」による、既存カテゴリ外からのインサイト発見

「DecomAI(R)」によって、数千人規模の具体的なエピソード（n=1）から未来の兆しと大衆化された製品カテゴリの既存の価値の「ギャップ」を抽出。既存の市場調査では見落とされがちな生活者インサイトを素早く・広く・深く捉えます。

2. 圧倒的な効率化、生産性の実現

デコムが20年で培ったインサイト分析の思考プロセスを学習させたAIにより、本来多大なリソースを要する定性分析のスピードをおよそ100分の１程度にまで劇的に向上させ、変化の激しい市場において、機会損失を防ぐ迅速な意思決定を支援します。

3. 「7BOX」による仮説価値の量産、戦略オプションの精緻化

発見されたインサイトを、ターゲット・アイデア・事業機会へと接続し、単一のアイデアにとどまらない複数の価値仮説を素早く生み出します。また、アイデアの比較・評価を通じて、独自の市場ポジションを設計することにより、既存の戦略の延長線上にとどまらない複数の戦略オプションを検討することができます。

◼️「7BOX with DecomAI」の実行プロセス

・Phase 1：現状把握と意志の探索

AIによる分析とヒトによる対話を通じて、捉える価値観の変化を整理し、企業として導き出したい価値の方向性を言語化します。

・Phase 2：インサイト探索

n=1のビッグデータから生活者の具体的なエピソードを探索します。生活者を広く、深く捉えながら、未来の兆しと製品カテゴリの既存の価値の間に潜むインサイトを発見します。

・Phase 3：価値設計・7BOX

7BOXを用いて複数の戦略仮説を構築・評価し、独自の勝ち筋を絞り込みます。

◼️「DecomAI(R)」とは

デコム独自のインサイト分析エンジンです。デコムでは会社設立以来20年に渡り「データサイエンス・自然言語処理技術」のインサイト理解とアイデア開発への活用に取り組んできました。

ビジネスの成長や新規企画の立案など、あらゆる場面の意思決定において、インサイト・人間の心理を捉えていることは必要不可欠です。一方で、インサイト発見手法の多くは、分析者個人スキルに依存し、再現性や生産性が確保されにくいという課題があります。また、特にグローバル市場でのインサイト発見には多大な時間とコストがかかります。

こうした問題を解決するために、DecomAI(R)は、1,000人規模の定性情報（n=1の具体的なエピソード）をわずか1日で収集する独自手法と、約20年にわたる1000案件以上の実績から体系化した分析プロセスを生成AIに学習・再現させ、迅速かつ高精度なインサイト発見の仕組みを実現しました。従来の分析プロセスでは人間が500時間かかるところを、DecomAI(R)では、わずか4時間で完了します。また、AIが人間の直感で見落としてしまう新たな洞察を見つけ出し、質の高い分析を提供します。なお、DecomAI(R)は株式会社デコムの登録商標であり、その分析の仕組みは特許を取得済みです。

■株式会社ベストインクラスプロデューサーズ（BICP）について

BICPは「マーケティング思考による企業の変革と主走を支援する伴走専門会社」として、マーケティング業界に「伴走専門会社」というカテゴリを創造し、そのリーディングカンパニーを目指しています。

ビジョンは「マーケティングの力で、人生を楽しめる人を増やす」です。マーケティングの思考を扱うことにより、生活者、プロダクト・サービスを提供する企業の皆様、私たちBICPの従業員の幸せが増幅する世界を描いています。

東京、大阪、住田、ニューヨークの各拠点が連携し、１.生活者のインサイトを起点とした市場戦略策定、２.コーポレートブランドの戦略策定、３.マーケティング教育、を主要サービスとして、クライアント企業を主走者とした伴走型支援をおこなっています。

2018年10月には、データ活用支援を強化する目的で株式会社ビーアイシーピー・データを分社化しました。Integrity（誠実さ、高潔さ）を大切にし、「企業と顧客の信頼に基づく関係構築」を実現するためのデータ・AI戦略策定、マーケティングDX推進支援、並びにプライバシーガバナンス/AIガバナンス体制構築の支援をおこなっています。また、2023年7月には地域や中小企業への支援に注力するために住田オフィスを分社化させ、株式会社ビーアイシーピー・ハナレを設立しました。グループ各社の資源を組み合わせて、マーケティング思考による市場創造と最新のデジタル潮流を踏まえたプロセス自体の変革、双方の視点を持って伴走型支援をおこなっています。

■株式会社デコムについて

デコムは「世界中の人々の声なき声をカタチにする」をパーパスに掲げ、2004年の設立以来、独自のインサイトリサーチ手法による事業を展開。マーケティング・新商品開発・イノベーション創出において1000案件以上の実績を持つ。「人間を広く見に行くこと」に重きを置き、インサイトを起点に価値提案やアイデア創出へつなげる点が特長。近年は、生成AIを活用したインサイト探索SaaSの開発に取り組み、再現性と生産性を高めている。さらに、教育・研修事業を通じて、次世代のインサイトフルな人財育成にも注力している。近著に、代表取締役社長 大松孝弘 著の『新版「欲しい」の本質 人を動かす無自覚な欲求「インサイト」の見つけ方』（宣伝会議）がある。

【公式サイト】https://decom.org/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ 広報担当

【TEL】 03-6416-1690 【E-mail】 info@bicp.jp

【住所】 〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-32-16 COMBOX 5F

【公式サイト】 http://www.bicp.jp/