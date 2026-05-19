Vicor、「人とくるまのテクノロジー展 2026 ONLINE STAGE 1」にて講演

Vicor株式会社

Vicor Corporation (本社：米国マサチューセッツ州、CEO：Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場：VICR、以下、Vicor) の日本法人であるVicor株式会社（本社：東京都品川区）は、本日から開催の ”人とくるまのテクノロジー展2026 ONLINE STAGE 1”（主催：公益社団法人自動車技術会）に参加します。

本オンライン展では、「Vicorの高性能電源モジュールで実現する、車載システムアプリケーション事例」と題したVicor株式会社 シニアアプリケーションエンジニア の月元誠士のオンラインセミナーを公開します。

自動車メーカーやTier1が直面している電源の課題解決に必要な電力供給ネットワークの最適化のための、小型軽量かつ高効率の電源ソリューションについて講演します。

Vicorの車載グレード電源モジュールBCM6135 (左) DCM3735(右) PRM3735（真ん中）

Vicor独自の電源アーキテクチャおよび電圧変換比固定DC-DCコンバータにより、高電圧から安全な48V電源へ高効率で変換する手法や、双方向・高速応答特性を活かした回生負荷／パルス負荷への最適な電力供給について解説します。

また、アクティブサスペンション、フロントガラス解氷システム、キャビンヒーティングなどの具体的な車載アプリケーション事例を紹介します。

現在、Vicorは、自動車メーカーやTier1と提携してVicorの高性能電源モジュールを活用した、小型軽量かつ高効率の電源システム実現に取り組んでいます。

5月27日（水）～29日（金）に開催される”人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA”のカナダ・オンタリオ州ブースでは、ベターフロスト社がVicorの電源システムを採用したフロントガラス解氷システムを展示します。

ベターフロスト社は、Vicorの高電力密度DC-DCコンバータとベターフロスト社のソフトウェア制御を活用した、加熱式フロントガラス及び、ガラス向けの最適化された電力制御システムを開発しました。このシステムは、フロントガラスの外側の霜、雪、氷を除去するだけでなく、内側のガラス曇りも解消し、走行中の車両のエネルギー消費量を削減することができます。

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人とくるまのテクノロジー展 2026 ONLINE STAGE 1

日時：5月19日（火）～6月9日（火）

会場：オンライン

セミナー：「Vicorの高性能電源モジュールで実現する、車載システムアプリケーション事例」

講演者 - Vicor株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 月元 誠士

Vicor出展社ページ： https://aee.online.jsae.or.jp/ja/exhibition/detail.html?id=4003

(「人とくるまのテクノロジー展」公式サイト)

人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

日時：5月27日（水）～5月29日（金）

会場：パシフィコ横浜

カナダ・オンタリオ州 ブース小間番号：N101

■ Vicorウェブサイトのイベント特設ページはこちら：

https://www.vicorpower.com/ja-jp/resource-library/events/automotive-engineering-exposition-2026

■ Vicor ウェブサイトからもプレスリリースをご覧いただけます。

https://www.vicorpower.com/ja-jp/press-room/2026/automotive-engineering-exposition-2026-online-stage-1

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Vicor について

Vicorは高性能電源モジュールのリーディングカンパニーです。電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献しています。配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、Vicorの電源モジュールは、電力密度、効率、電力容量の向上を続けてきました。Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業分野で、電源モジュールの設計、開発、製造を40 年以上続けています。

詳しくは、Vicorウェブサイト： www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicorは、Vicor Corporationの登録商標です。

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イベントに関するお問い合わせ：

Vicor 株式会社 イベント事務局

event_jp@vicorpower.com