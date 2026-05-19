「Human Academy CREST GAMING」初のコラボレーションアイテム、「ARMCOVER AIM+ CREST GAMING」を5月20日に発売

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業等を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）が運営するプロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING（以下「CREST GAMING」）」は、株式会社アローン（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：近藤 嘉則）との初コラボレーションアイテム、「ARMCOVER AIM+ CREST GAMING」を５月20日に発売いたします。

https://crestgaming.com/

【「ARMCOVER AIM+ CREST GAMING」について】

VCJ 2026 Split 1にて優勝をしたCREST GAMINGを運営する当社と株式会社アローンは、今回初、コラボレーションを行い競技用コラボレーションアームカバーを製作いたしました。

本製品は、マウス操作時の摩擦を軽減し、安定したエイムをサポートする機能性に加え、CREST GAMINGのチームデザインを取り入れたファンアイテムとしての魅力を兼ね備えたコラボレーションアームカバーです。競技シーンから日常のプレイまで、幅広いユーザーにご活用いただけます。

■製品特徴

・CREST GAMING監修のコラボモデル

プロeスポーツチームCREST GAMINGが監修したオリジナルデザインを採用。フリーサイズ仕様で、左右1枚ずつのセットとなっており、パッケージは保管用ポーチとしても使用可能です。

・マウスの操作性アップ

本製品を装着することで、繊細な操作が求められるPCゲーム(FPSゲーム)などでの操作性が向上。汗や湿気の影響を受けることなく、スムーズなプレイが可能となります。

・グリップ付きでがっちりホールド

マウスを握る手のひら側に滑り止め用のグリップが付いているため、しっかりマウスを掴めます。

素早い動きでも安心、プロゲーマー納得の高品質。

実際にプロ選手が大会で使用できるよう、素材選びや使いやすさにこだわっています。サラサラとした付け心地で長時間の使用でも快適に、ほどよいフィット感でゲームへの集中力を高めます。

■製品概要

製品名：ARMCOVER AIM+ CREST GAMING

発売日：2026年5月20日

価格：2,200円（税込）

内容物：左右1枚ずつ（計2枚）

素材：ビスコースレーヨン

販売：オフィシャルショップ

■株式会社アローン

株式会社アローンは、2014年9月に設立して以来約800種類以上のゲーム周辺機器を作り続けてきました。2021年9月より「ALG」というゲーミングブランドを立ち上げ、2022年1月プロゲーミングチーム・Human Academy CREST GAMINGの公式スポンサーに就任。

［会社概要］

●代表者：代表取締役社長 近藤 嘉則

●所在地：埼玉県川越市下小坂456-1

●資本金 ：10,000万円

■Human Academy CREST GAMING https://crestgaming.com/

CREST GAMINGは、「CREST＝極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し、あらゆるゲームにおいて世界で戦える、個性豊かなプレイヤーが揃ったプロeスポーツチームです。運営するのは、教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社で、年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく個性を尊重し、社会人かつプロアスリートとして世界で活躍する人を発掘し育成することで、eスポーツを知らない人たちにもその魅力を知ってもらえるよう、業界全体を盛り上げていくことをミッションとしております。

CREST GAMINGは教育機関をもつ会社が運営するプロチームとしてピラミッド型の育成組織を形成しており、トップチームの選手が総合学園ヒューマンアカデミー e-Sportsカレッジの学生に直接指導を行う育成システムを持っております。

https://crestgaming.com/school/

■ヒューマンアカデミー について https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて https://www.athuman.com/

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。た労働環境の革新に取り組んでいます。

教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即し

●ヒューマンホールディングスWEBサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/