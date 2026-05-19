【かっぱ寿司の食べ放題】ご好評につき、８/７（金）まで全店延長決定！メニュー９０種以上、７０分制事前予約制、店舗により当日予約・当日利用も可(※1)

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、全店で実施中のかっぱ寿司の食べ放題を、2026年8月7日（金）まで延長いたします。

「今日も家族みんなで、好きなものを好きなだけ」--かっぱ寿司の食べ放題には、そんな声が毎日届いています。

物価高騰が続く今、定額で安心して食卓を囲めることへの喜びはもちろん、好き嫌いの多いおこさまも、甘いものが食べたいお母様も、がっつり食べたいお父様も、それぞれのお皿を自由に選べる。デザートやサイドメニューまで楽しめる充実のラインアップが、家族の「みんなが笑顔になれる外食」として支持を集めてきました。平日ランチタイムクーポンや平日学割、お誕生日割など、シーンに合わせたおトクな利用方法も好評をいただき、ご家族はもちろんご友人同士でのご利用も広がっています。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

(※１)当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

【かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年8月7日（金）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp

【食べ放題通常料金】

●【メニュータイプ A 店舗】一般：3,890 円（税込）、シニア（65 歳以上）：3,390 円（税込）

小学生：1,990 円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

●【メニュータイプ B 店舗】一般：4,190 円（税込）、シニア（65 歳以上）：3,690 円（税込）

小学生：1,990 円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき 990 円（税込）

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。※２０２６年５月１９日時点の価格です。

【注意事項】

※現在多くのご予約を承っており、たくさんのお客様にご利用いただくため、ご予約後の無断キャンセルはご遠慮いただいております。

※無断キャンセルをされたお客様は次回以降のご予約をお断りさせていただく場合がございます。

※食べ放題のご予約変更・キャンセルはWEB・アプリよりお願いします。

※店舗により価格が異なります。詳しくはHPをご確認ください。

※店舗により取り扱い商品が異なります。※食べ残しがないようにお願いいたします。

※食べ放題メニュー以外をご注文いただいた場合、別メニューの実費をいただいております。

※食事を残された場合、実費をいただいております。※シャリを残された場合、一貫につき33円（税込）をいただいております。

※車両（自転車を含む）を運転されるお客さまには、酒類のご提供は致しかねます。また20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※「平日ランチタイム限定食べ放題クーポン」以外の割引、その他クーポン券はご利用いただけません（弊社発行のお食事券・株主優待ポイントは利用可）

■アプリクーポンで食べ放題がもっとお得に！

かっぱ寿司アプリの平日ランチタイム限定・食べ放題クーポンをご提示いただいた方は、平日の食べ放題料金が時間帯に応じて割引となります。また、中学生～大学院生の方は学生証のご提示でさらに「平日学割」として割引が適用されます。

※割引は平日（土日・祝を除く）のみ適用。かっぱ寿司アプリの平日ランチタイム限定・食べ放題クーポンの提示が必要です。

※「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効。クーポン割引との併用で適用されます。

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）。

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

※シニア（65歳以上）のお客様は年齢が確認できるものを当日ご提示ください。

■「お誕生日割」について

対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を通常価格より400円（税込）引きでご提供いたします。お誕生日割をご利用の際は、お会計時に店舗スタッフに、身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」をご提示ください。なお、偽造された書類や不正な方法でのご利用が判明した場合は、割引の適用をお断りさせていただく場合がございます。

実施期間：～６月7日（日）まで予定 ※土日祝のみ

詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

リリース内画像：https://x.gd/dVuCr