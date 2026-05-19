KPMGコンサルティング、「KPMGグローバルテクノロジーレポート2026」（日本語版）を発表

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、AIや量子コンピューティングをはじめとする先端技術の急速な進展と融合により、社会や経済が大きく変革される“インテリジェンス時代”を迎えるなか、企業におけるテクノロジーの成熟度や投資の実態、新たなテクノロジーへの適応戦略やその基盤づくりについてまとめた「KPMGグローバルテクノロジーレポート2026」（日本語版）を発表しました。

本レポートは、KPMGが20年以上にわたり実施してきたCIO（最高情報責任者）およびテクノロジーリーダー向け調査の知見を基に、2022年から年次で発刊しているものです。2026年版では、世界27ヵ国、2,500人以上のテクノロジー分野の上級管理職を対象とした調査結果に加え、グローバル企業の経営層やAIなどのテクノロジーリーダー8名へのインタビューを通じて、2026年に取り組むべき8つのアジェンダを定義し、インテリジェンス時代における実践的な示唆をまとめています。

＜注目すべき調査結果＞

1．AI活用は進展しているものの、複数ユースケースでのROI達成や大規模展開に至っている組織は限定的

さまざまなテクノロジーの導入が進むなか、AIを活用してすでに事業価値を創出していると回答した組織は74％に達したものの、複数のAIユースケースでROIを達成している組織は24％、全社規模でAIを大規模に展開できている組織は31％にとどまった。

2．テクノロジー投資による価値創出の成果の差が顕著に

テクノロジー投資全体の平均ROIは2倍である一方、継続的に高いパフォーマンスを発揮している組織は、平均4.5倍のROIを達成している。投資額の大小ではなく、意思決定や実行プロセスの成熟度が成果に大きく影響していることが示された。

3．創造的破壊が続くインテリジェンス時代において、テクノロジー戦略の陳腐化リスクが顕在化

回答者の56％が、急速な技術環境の変化により自社のテクノロジー戦略がすぐに時代遅れになると回答。パフォーマンスの高い組織の42%はテクノロジー予算を成長に振り分けており、俊敏な意思決定と投資配分により変化への耐性を確保していることが示された。

4. エージェントAIを超えるさらなるインテリジェンスへの準備が必要

88％の組織がすでに自社のシステムにエージェントAIを組み込むための投資を行っており、92％がエージェントAIの管理が今後5年間で重要なスキルになると回答した。一方で、根本的な影響を与え続ける多数の新テクノロジーやツールにも備える必要がある。

1．AI活用は進展しているものの、複数ユースケースでのROI達成や大規模展開に至っている組織は限定的

10のテクノロジーカテゴリーのうち、「データアナリティクス」「サイバーセキュリティ」「AIと自動化」が、既に展開済みもしくは導入拡大が順調に進んでおり、全体の79％が上位3つの成熟度レベルに達しています。

【図1：2025年のテクノロジー成熟度】

以下のテクノロジーカテゴリーのそれぞれについて、現在、自身の組織の成熟度はどれにあてはまりますか？

また、AI活用については、74％の組織が「すでにAIユースケースで事業価値を創出している」と回答していますが、複数のAIユースケースでROIを達成している組織は24％にとどまっています。また、AIを本番環境に大規模展開し、組織全体で価値を創出できている組織は31％に限られています。

【図2：組織はAI導入成熟度が2026年に急速に進展すると予測】

以下のうち、現在のAI導入レベルと12ヵ月後の予測を最もよく表すものはどれですか？

2．テクノロジー投資による価値創出の成果の差が顕著に

テクノロジー投資全体の平均ROIは2倍である一方、継続的に高い成果を上げている「パフォーマンスの高い組織」は、平均4.5倍のROIを達成しています。高いリターンを得た組織の分析から明らかになった傾向は以下の通りです。

- 小規模組織3.6倍のROIを達成しており、収益に対する投資比率は比較的多くなっています。これらの組織は一般的に、サイロが少なく、エコシステムがよりシンプルで、ガバナンス体制がスリム化され、承認プロセスが効率化されています。- 新しいテクノロジーを早期に導入した組織投資額が少ないにもかかわらず、より多くの利益を得ており、導入が遅れている組織のROIが1.4倍であるのに対し、2.2倍のROIを達成しています。これは、早期導入者が学習とアプローチの改善により多くの時間をかけることで利益を得ていることを示唆しています。- コスト圧力が少ない組織平均ROIが2.6倍と高い値を報告しています。新しいテクノロジーへの投資障壁が少ないことで、これらの組織はより多くの機会を活用できる可能性があります。- 変革重視の組織2025年にテクノロジー予算の50％以上を変革に費やすと予測した組織は、比較的少ない投資額にもかかわらず、高いROI（3.2倍）を報告しており、過去の投資の成果を反映している可能性があります。

3．創造的破壊が続くインテリジェンス時代において、テクノロジー戦略の陳腐化リスクが顕在化

インテリジェンス時代では創造的破壊が常態化し、テクノロジー戦略は策定後すぐに陳腐化するリスクが高まっています。テクノロジー分野の上級管理職の56％が、急速な技術環境の変化により自社のテクノロジー戦略がすぐに時代遅れになると回答しました。一方、パフォーマンスの高い組織では同様の回答は16％にとどまっています。これらの組織は、投資ポートフォリオの柔軟な見直しや意思決定の明確化を通じ、変化を前提とした適応力と実行力を備えていることが示唆されます。



【図3：パフォーマンスの高い組織は保守より成長を優先】

テクノロジー予算をどのタイプのテクノロジー施策にどの程度配分していますか？

4. エージェントAIを超えるさらなるインテリジェンスへの準備が必要

88％の組織がすでに自社のシステムにエージェントAIを組み込むための投資を行っており、92％がエージェントAIの管理が今後5年間で重要なスキルになると回答しています。一方で、組織は量子コンピューティング、汎用人工知能（AGI）、人工超知能（ASI）など、根本的な影響を与え続ける多数の新テクノロジーやツールにも備える必要があります。パフォーマンスの高い組織では、以下の取組みを行っています。

- 人材に投資するエージェントAIの急速な導入が進むなかにあっても、パフォーマンスの高い組織では2027年時点で常勤人員の50％が引き続き配置されると見込まれています。- 専門職の採用を慎重に検討するパフォーマンスの高い組織の57％が、地政学的緊張などの外部マクロ環境の変化に対応するため、今後12ヵ月間で自国のテクノロジー人材の採用を増やす計画を立てています。- コラボレーションとセキュリティを優先するパフォーマンスの高い組織の85％が、テクノロジーエコシステムで外部パートナーと頻繁に連携しています。- リスクへと果敢に立ち向かうパフォーマンスの高い組織の87％で、業界での存在感を維持するために新興テクノロジーの導入にはより多くのリスクを取るべきであることに同意する傾向があります。＜2026年に取り組むべき8つのアジェンダ＞

1. 学習を加速させ、新たな競争優位性を築く

驚異的なスピードに備えるために、組織の知識を戦略的に通用する価値として捉える

2. データに基づく投資で価値を最大化する

成熟度評価と外部ベンチマークを踏まえた証拠に基づく意思決定を行い、パフォーマンスを継続的に追跡・予測する

3. フレームワークと文化を通じて適応力を根付かせる

意思決定のプロセスを合理化し、ツールが陳腐化した場合には方向転換する

4. エージェントを活用する未来に備えたチームを構築する

スキルの向上、AIリテラシーの構築、AIを効果的に活用・管理・習得できる次世代リーダーの育成に焦点を当てた人材戦略を再設計する

5. AIファーストかつトラストバイデザインの考え方を取り入れる

すべての設計と意思決定においてAIファーストの考え方を取り入れ、信頼、透明性、責任を設計段階から組み込み、責任あるAIを単なるコンプライアンスのための要素ではなく競争優位の源泉へと転換する

6. データ基盤を強化し、テクノロジースタックを最新化する

テクノロジースタックを合理化・最新化し、稼働中のレガシーシステムを廃止し、迅速な反復開発とAIネイティブアプリケーションに対応できるモジュラー型の動的アーキテクチャを構築する

7. 戦略的なエコシステムパートナーシップを推進する

目的を持ってエコシステムパートナーを選択し、より良い成果を提供する戦略的な共創関係へと移行する

8. 未来を見据える

量子コンピューティング、AGI、ASIの時代の到来に向け、現在のニーズに対応しながらも次に備えることに注力し続ける

本レポートの全文はこちらからダウンロードできます：「KPMGグローバルテクノロジーレポート2026(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/jp/pdf/2026/jp-global-tech-report.pdf)」

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。