【 会場案内図公開 】 明日より開催！＜産業DX総合展＞大阪の産業を加速させる、産業DX総合展 @インテックス大阪：5月20日（水）～
産業DX総合展：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)
2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催する
”各業界のDXを加速させる総合展”「産業DX総合展」(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)
の会場案内図(https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/BRO3QzAlaD/s-1x1_2ac17802-2eec-4a6e-8b4a-053824564923.pdf)を公開いたしました。
会場案内図 :
https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/BRO3QzAlaD/s-1x1_2ac17802-2eec-4a6e-8b4a-053824564923.pdf
昨年は東京ビッグサイトにて3日間で2万名を超える来場を記録した本展が、初の大阪開催となります。
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各企業の訪問予約はこちら(https://expo.bizcrew.jp/event/15420/module/booth/410292)
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---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
産業DX総合展 2026 春 大阪
【構成展】
小売・飲食店DX EXPO 製造業DX EXPO
建設・建築DX EXPO 不動産DX EXPO
物流DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka
会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時
会 場：インテックス大阪6号館A
主 催：産業DX総合展 実行委員会
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