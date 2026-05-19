賃貸住みのダーツ民に朗報。BLITZERから、設置感ゼロの「透明マット」が新発売。

ビーズ株式会社

弊社ダーツボード・ゲームブランド「BLITZER(R)（ブリッツァー）」は2026年5月、自宅ダーツ専用マット「BOP29」のカラー展開として、新色「クリア（透明）」を発売いたします。既存人気カラー「ブラック」とあわせて、インテリアの雰囲気にあわせてお好きな色味を選択できます。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.blitzer.jp/products/bop29-bk/ご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.to/3Rxh2c9

＜本リリースのポイント＞

●累計3000枚販売のダーツマットに新色登場：既存のブラックに加え、クリアカラーが新登場。インテリアやお好みの雰囲気に応じて2色から選択できる。

●敷くだけでソフトとハード両方のスローラインを正確に把握：面倒な計測不要ですぐ投げられる。日本の住宅事情に合わせた幅48cmのスリム設計で、狭い部屋でも省スペースに展開可能。

●床の保護＆静音のW効果：厚みのあるPVC素材が落下した矢から床の傷を防ぎ、階下への振動も軽減。賃貸でも安心して自宅ダーツを楽しめる環境をスマートに構築可能。

BLITZERのダーツマット「BOP29-BK」は、長年多くの"宅投げ"ダーツァーに支持され、累計約3,000枚を売り上げたロングセラー製品です。フローリングの傷防止という役割だけでなく、「敷くだけでスローラインがひと目でわかる」という手軽さも兼ね備え、ダーツ環境構築に欠かせないグッズのひとつとなっています。特に、近年のダーツ人気により自宅でダーツを楽しむプレイヤーも増えつつあり、老若男女幅広い層からの需要も上昇中の注目アイテムです。これまではブラック1色のみの展開となっていましたが「"おうちダーツ"環境をもっとおしゃれに、自分好みにアップデートしたい！」という声に答え、新色の発売に踏み切りました。信頼のスペックはそのままに、ユーザーのライフスタイルに溶け込む新色「BOK29-CL（クリア）」がついにラインナップへ加わります。

◆おうちダーツ環境の必需品、ダーツマット

BOP29-BK（ブラック）：ダーツバーのような、本格的でストイックな空間づくりに。【新色】BOP29-CL（クリア）：床色を活かして、部屋を広く見せる効果も。

自宅にダーツボードを設置して、憧れの趣味部屋をつくりあげたい―そんな気合を入れた初っ端にぶつかりがちな、3つの障壁。「投げ位置を決めるのに毎回スローラインを計測するのが面倒臭い」「気づけばフローリングが傷だらけ、階下から騒音の苦情もきてしまった！」「狭い部屋になんとかダーツを設置したものの、マットを敷くスペースが足りない⋯」。せっかく"おうちダーツ"環境を構築しても、面倒事やトラブルに嫌気がさして投げる頻度が下がってしまっては意味がありません。BLITZERのダーツマットは、それらの問題をスマートに解消しつつ、「もっと投げたい！」を引き出すプレイ空間の構築をサポートします。

解決1. スローライン迷子にならない

本番で実力を発揮するには、練習環境をなるべくダーツバーや公式競技大会と同じ条件に揃えておくことが重要です。ダーツのスローラインは、ボード中央のブルの真下から、規定の距離を計測して設定する必要があります。BOP29は、敷き始めをダーツスタンドのバックボードに合わせて広げるだけで、投げ位置を簡単に設定可能です。面倒な計測不要で、ハード（237cm）/ソフト（244cm）どちらのスローラインもひと目で把握できます。

解決2. 床を保護して、静音性も◎

最初のうちは、ミスダーツもよくあるもの。ボードに弾かれた矢は、勢いよく落ちていきます。新居でこだわった美しい床材や、賃貸で原状回復に大きな費用の掛かるフローリングには、なるべく傷を付けずにいたいもの。ダーツマットを敷いておくことで、PVCシートがしっかりと矢を受け止めて床のダメージリスクを軽減。また、階下への騒音対策にも有効です。

解決3. 狭い部屋にぴったりなスリムさ

日本ブランドだからこその、狭い居住環境にも置きやすい幅48cm設計。海外メーカー品の多くが幅90cmであることに比べスリムな採寸とすることで、設置面積を抑えています。お部屋の空間を圧迫しない省スペースなつくりで、BLITZERのダーツスタンドシリーズの脚部下にもきれいに収まります。

その他製品特長

◆製品概要

高い耐水性で、お掃除も楽々。ハサミやカッターで簡単にカット可能。裏面には安心の滑り止め加工が。

【製品名】BOP29

【カラー】BK：ブラック、CL：クリア（透明）

【材 質】PVC

【サイズ】幅31×奥行き48×高さ0.2cm

【価 格】オープン価格（参考税込：7,200円）

【ＵＲＬ】https://www.blitzer.jp/products/bop29-bk/

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

◆より本格的な"おうちダーツ"レイアウトを構築しよう

ブリッツァーでは、今回の景品「ストレージダーツスタンド BSD40-BK」の他にも、多数のダーツアイテムを展開中。自由な組み合わせで、理想の家投げ環境を自宅に構築することが可能です。

BLITZERブランドストア :https://www.amazon.co.jp/blitzer

「BLITZER(R)（ブリッツァー）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■ブランドサイト https://www.blitzer.jp/

■公式X @BLITZER_Darts https://x.com/BLITZER_Darts

■Amazonブランドストア https://www.amazon.co.jp/blitzer

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