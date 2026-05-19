【レバンガ北海道】2億円の負債から15年、日本一への道。 代表折茂武彦氏も参加する「部門長研修」を開催

アチーブメント株式会社

2026年5月29日(金)、プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」（運営：株式会社レバンガ北海道） の部門長に向けて全社研修を開催いたします。

創設以来最大の転換期を迎え、日本一に向けて挑戦と変革を続けるレバンガ北海道。その裏でチームが新たに注力するのは「教育」です。現在の勢いを確かなものとし、コート外も含めた組織力を「日本一」の水準へと引き上げるべく、全部門長に向けたクラブ内初の研修を実施します。

本研修は、代表の折茂武彦氏ら経営陣によるプレゼンや組織の結束を深める体験型ワークなどを実施し、新生レバンガの組織基盤を築く1日です。

■ なぜ「部門長研修」なのか。レバンガ北海道が今、教育に投資する理由

レバンガ北海道は2026年3月3日、クラブ創立15周年の節目を迎えました。昨年の富永啓生選手の加入やタイミー小川嶺氏のオーナー就任を機に、昨季ついに勝率5割を突破したレバンガ北海道。これまではB1リーグ参入以来、勝率2割～3割台に留まり、地区最下位を幾度も経験するなど苦しいシーズンが続いてきましたが 、今まさに「日本一」に向けて勢いを増すチームです。

より強く、より地元に愛されるチームへ。日本一に向け再始動したレバンガ北海道が着手するのは、クラブ初となる「部門長研修」。選手補強や環境整備と並行して、なぜ研修という「教育」へ投資するのか。それは、部門長の結束こそが勝利を支える土台となるからです。現場を支え、組織を牽引する部門長たちが同じ方向を向き、永続するチームをつくるべく、アチーブメントがこれまで38年間、53万名以上に届けてきた人材教育のノウハウを活用し、より良い組織づくりへ、ともに歩みを進めてまいります。

■チーム解散の危機を自らがオーナーになって乗り越えた折茂代表の覚悟

レバンガ北海道は2011年、前身チームの消滅危機という極めて厳しい状況下で誕生しました。折茂武彦社長は、「北海道にバスケの灯を消さない」という想いで、北海道にプロバスケットボールチームを残すべく、個人で2億円の負債を背負い、クラブを創設。選手とオーナーを兼任するという異例の体制で、日中はスポンサー営業、夜は練習や試合という過酷な生活を送りながらクラブを支えてきました。 創設当初は成績不振や観客動員数の伸び悩みに直面する時期もありましたが、そうした創設期を乗り越え、現在は大きな変革期を迎えています。本研修では、折茂氏がこれまでの歩みと、その経験から描くこれからのチームのビジョンが共有されます。

■体感型ワークやプレゼンテーションを通して、チームの未来を描く1日

本研修は、単なる座学にとどまらず、プレゼンテーションや体験型ワークを通じたアウトプットをメインとします。

研修の最後には、全部門長が「自ら創り出すレバンガ北海道の未来」を宣言。経営陣と部門長が互いの本音本心に触れながら、部門の垣根を超えて、自身の役割や組織の未来を追求する時間を通して、会社のビジョンを「自分ごと」化し、組織の結束を最大化させる1日です

■ 累計53万人の教育実績をスポーツ界へ。レバンガと目指す地域・業界全体の活性化

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2398/table/627_1_88c9b3587be22ccc37ff2883243e464c.jpg?v=202605190251 ]

アチーブメント株式会社は、2026年2月にレバンガ北海道とスポンサー契約を締結し、「レバンガ北海道 オフィシャルゴールドパートナー」となりました。弊社は、39年で累計53万人以上への人材教育と2000社を超える組織変革を手がけ、スポーツ分野においても、徳洲会体操クラブをはじめ、筑波大学運動部、東京大学アメフト部などとタッグを組み、選手一人ひとりの成長や勝ち続けるチーム作りに伴走してまいりました。

弊社が培ってきた「教育」のノウハウと、レバンガ北海道が持つ「スポーツ」の力を融合し、目指すのは、「スポーツを通じた笑顔あふれる街づくり」への貢献。 レバンガ北海道のスローガンである「北海道に明日のガンバレを。」には、これまで多くの声援をくださった地域の皆さまへ、今度は私たちが「ガンバレ」を届ける番だという決意が込められています。小川オーナーも、自身のサッカー経験からスポーツの持つ力を確信し、地元への貢献とスポーツ業界全体の活性化を強く望む一人です。

レバンガ北海道の皆様が抱くビジョンを共に実現すべく、私たちはこのパートナーシップを通じて、チーム力の向上と地域社会への貢献に寄与してまいります。

▼筑波大学、東京大学、徳洲会体操クラブでの研修の様子

■講師紹介

橋本 拓也

アチーブメント株式会社 取締役営業本部長

千葉大学卒業後、2006年アチーブメント株式会社に入社し、大学生キャリア支援事業の責任者に抜擢。家庭教師派遣事業を新規事業として立ち上げ、選択理論心理学をベースにした子ども教育事業を展開。2017年に同部門の東日本エリア担当マネジャーに就任。管轄部門の飛躍的な成長を創り出してきた実績が評価され、2021年に執行役員、2022年に取締役に就任。これまで各種研修で担当してきた受講生の数は3万名を超える。2023年より、選択理論心理学をもとにした人と組織のパフォーマンスを引き出すマネジメント講座『リードマネジメント・スタンダード』のメイン講師を務める。2024年9月に発刊した自身初となる著書「部下をもったらいちばん最初に読む本」は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」にて総合グランプリとマネジメント部門を受賞し、2026年4月には2冊目となる「部下をもったらいちばん最初に読む伝え方の本」を発刊し、シリーズ累計発行部数20万部を突破するベストセラーとなる。

■研修概要

日時：2026年5月29日(金)12:00~19:00

場所：レバンガ北海道株式会社 本社

〒004-0041

北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目5-60 イーグルタウン大谷地店2階





■ 本件に関するお問い合わせ先

本研修ついて、講師の橋本拓也をはじめ、代表折茂武彦氏、参加される部門長の皆様へのインタビューも可能です。素材提供なども可能ですのでお気軽にお申しつけください。

アチーブメント株式会社 広報担当：河島

電話：03-6858-3788 FAX：03-6858-3781

メールアドレス：press@achievement.co.jp