生成AI研修で成果が出ない企業向けに、思考設計から変える次世代型AI人材育成プログラム『AiMA』提供開始

はてなベース株式会社

2026.05.19

はてなベース株式会社

代表取締役 世戸口 逸人

＜共同リリース＞

はてなベース株式会社

シナジーマーケティング株式会社

はてなベース株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：世戸口逸人、以下：当社）と、シナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長 兼 CEO：奥平 博史、以下：シナジーマーケティング）は、AIとマーケティング思考を融合した次世代型の人材育成プログラム「AiMA（アイマ）」を2026年4月20日に正式リリースしました。

本プログラムは、多くの企業で顕在化している「AIツールは導入したが成果につながらない」、「AIを使える人材を増やすだけでは成果は変わらない」という課題に対し、AIを単なる業務効率化ツールとして扱うのではなく、「思考のエンジン」として活用し、マーケティング思考と掛け合わせることで、短期間で実務成果につなげることを目的としています。

背景：生成AI導入が進む中で成果が出ない理由

生成AIの急速な普及により、多くの企業でAI導入が進む一方、以下のような課題が顕在化しています。

- ツールやプロンプトを学んでも、業務成果に結びつかない- アウトプットの質が期待ほど向上しない- 現場で活用が定着せず、形骸化している

こうした状況に対し、両社は「AIの使い方」ではなく、“何を・どう考えるか”というマーケティングの思考設計こそが成果を分ける本質的要因であると捉えています。

AI研修との違い：思考設計に着目

従来のAI研修が「ツールの使い方」に留まるのに対し、AiMAは「思考設計」まで踏み込み、実務におけるアウトプットの質と再現性を高める設計までを提供している点が特徴です。

導入効果（先行事例）

- 生成AI活用能力の強化思考を高速に構造化し、短時間でアウトプットを生み出す力を習得- マーケティング思考の体系化「誰に・何を・なぜ」を軸に判断できる思考の型を構築- 実務直結の反復設計AIによる生成と、思考による評価・改善を繰り返すことで、成果につながるアウトプット力を強化

先行導入企業では、以下のような成果が報告されています。

「提案書作成時間が従来の約3時間から1時間に短縮された」

「AIを使っても変わらなかったアウトプットの質が、初めて改善された」

「プロダクトアウトから顧客視点へと、企画の考え方自体が変わった」

単なる効率化にとどまらず、思考そのものの変化が成果につながる点が評価されています。

プログラム概要

最短2週間で実務適用まで到達する3ステップ設計

学習内容

- 基礎構築：AI・DXの基礎理解および生成AIの基本活用を体系的に習得- 思考力強化：マーケティング思考（顧客視点・価値設計）を基盤に思考の型を構築- 実践・調整：実務課題にAIとマーケ思考を適用し、アウトプットの質を高める

eラーニング+対面研修：チームで実務イメージを持ちながら学びたい人向け

- eラーニング- 対面研修 12時間- 実践ワークショップあり- 専任コンサルタントによるFB

eラーニング単体プラン：手軽に基礎から自分のペースで学びたい人向け

サービス概要

- AI・DX基礎（全6セクション）- マーケ思考基礎（全3セクション）- 75以上の豊富な動画コンテンツ- 受講管理システムのご提供

サービス名：次世代ビジネス人材育成プログラム「AiMA」（アイマ）

関連イベントのご案内

- 提供開始日：2026年4月20日- 提供形式：eラーニング+対面研修 ※それぞれ単体のみのご相談も可能- 料金：1名あたり220,000円（税込） ※10名よりお申込み可能- 助成金対応：最大75％助成対象 ※助成金は受給要件を満たす必要あり- サービスURL： https://dx.synergy-marketing.co.jp/aima/

【1】AiMA共催ウェビナー開催

本プログラム「AiMA」をご紹介する共催ウェビナーを開催いたします。



タイトル： AIの最新トレンドと成功事例から学ぶ、会社を動かすAI活用の本質

～小手先のAI活用を進化させ、6倍の成果を出した事例とは～

日時： 2026年6月12日（金）11:00～12:00

開催形式： オンライン

登壇者： 鈴木 英利佳（シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 副部長）

川島 史奈（はてなベース株式会社 AIコンサルタント / 業務改善エキスパート）

対象者： 自社のAI活用について課題を抱えている方／AIのトレンドや使いこなすための方法を知りたい方

参加費： 無料

詳細・申込： https://dx.synergy-marketing.co.jp/lp/dx/joint-seminar/20260612_seminar05/?organizationId=3274

【2】『THE SALES STANDARD 2026』カンファレンス登壇

株式会社Spir主催のオンラインカンファレンス『THE SALES STANDARD 2026』に、パートナー企業であるシナジーマーケティング株式会社から、DX事業部 副部長 鈴木 英利佳氏が登壇いたします。生成AI活用による営業成果創出の実践事例としてAiMAをご紹介します。

セッションタイトル： 生成AI時代だからできる。「受注成果6倍」の営業を生み出した企業の思考法とは

日時： 2026年5月27日（火）11:45～12:05

開催形式： オンライン

登壇者： 鈴木 英利佳（シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 副部長）

対象者： BtoBの営業業務に関わる方

参加費： 無料

詳細・申込： https://www.spirinc.com/conference2026?organizationId=3032

今後の展望

AIがあらゆる業務に浸透する中で、その価値を最大化できるかどうかは「人間の思考力」に大きく依存します。両社はAiMAを通じて、AIを単なるツールではなく“思考を拡張するパートナー”として活用できる人材の育成を支援し、企業の持続的な成果創出に貢献してまいります。

シナジーマーケティング株式会社について

20年以上、約5,500社（※1）の支援実績に基づくノウハウを活かし、実務に直結する人材を育成。企業ニーズや実践に沿った戦略策定から実行・検証まで、「知る・わかる・できる・成果を出す」の4ステップで企業の自走化を支援します。

サービスURL：

https://dx.synergy-marketing.co.jp/lp/dx/marketing_education/

（※1）2026年3月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

はてなベース株式会社のDX研修について

速習研修で、新しいツールを現場の力に変える。

新しいツールの導入は、現場が使いこなせて初めて価値を生みます。はてなベースでは、freee公認プログラムをはじめ、kintone、生成AI、各種SaaSのコンテンツを網羅。

単なる座学ではなく、実機を用いたハンズオンやガイドライン策定まで踏み込むことで、導入直後の混乱を最小化。現場担当者が「明日から使える」レベルまで短期間で伴走し、貴社のDXを加速させます。

研修サービス公式ページ：

https://hatenabase.jp/hatena-content/

■ 本件に関するFAQ

Q.AiMAとは何ですか？

A. 生成AIの活用スキルとマーケティング思考を組み合わせ、実務成果の創出までを目的とした人材育成プログラムです。

Q. 他のAI研修との違いは？

A. ツールやプロンプトの習得ではなく、「思考設計」と組み合わせることで成果創出までを設計している点です。

Q. どのような職種に適していますか？

A. マーケティング、営業、企画など、アウトプットの質が求められる職種に適しています。

Q. 効果が出るまでの期間は？

A. 最短2週間で実務への適用が可能です。

お問い合わせ先

報道関係の方からのお問い合わせ

はてなベース株式会社 担当：川島（広報）

E-mail：inquiry@hatenabase.com

TEL：070-9378-9815 (受付時間: 平日 9:00～18:00)

※報道関係者以外の方からのご連絡はご遠慮ください。

お客様からのお問い合わせ

はてなベース株式会社

DX支援・その他弊社サービスに関するお問い合わせフォーム

https://hatenabase.jp/contact/

会社概要

攻めのバックオフィスを構築し、経済OSをアップデートする。

はてなベース株式会社は、「成長するスタートアップに、攻めのバックオフィス体制を実装する」をミッションに掲げ、 公認会計士などの会計専門家とデータサイエンスに強いエンジニアが協働し、会計システムの導入からデータに基づく経営判断まで、バックオフィス業務のDXを一気通貫で支援します 。また、フリー株式会社公認の「freee会計研修」や、Gemini・Copilotの活用法を学べる生成AI研修といった、実務に直結する教育コンテンツも幅広く展開しています。





名称 はてなベース株式会社

代表 世戸口逸人

設立 2023年2月

所在地 東京都新宿区愛住町23-1 woody21ビル 6階

事業内容 バックオフィスDX支援、会計システム導入、データサイエンス活用支援、実務直結型教育研修の運営

HP：https://hatenabase.jp/