【どうとんぼり神座】40周年限定発行！２種類の特別な「年間パス」カード登場 40枚限定＆1枚40万円のPREMIUMパスは1年間全品無料

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、ブランド40周年を記念し、１年間様々な特典を得られる特別なパスポート『40周年どうとんぼり神座年間パス』を一部数量限定で発行いたします。

この年間パスは、PREMIUMとSTANDARDの２種類で、所持していただくことで有効期間内に来店すれば無料で注文できる権利や一足先に神座の新作メニューを味わえる試食会への参加権などを得ることができます。特にPREMIUMでは、ごく一部の芸能人のみ所持されている幻のカード「BLACK CARD」限定の効力である＜ご自宅出張調理権＞を特典として付帯しており、通常店舗外では味わえない門外不出のスープをご自宅でお楽しみいただくことができます。

■選べる2種類の「年間パス」カードが登場！

今回発行する『40周年どうとんぼり神座年間パス』は、1年間全品無料※１になる「PREMIUM」と、1週間1回分以上（「おいしいラーメン」60杯分）が無料になる「STANDARD」の2種類です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99943/table/145_1_b490963c649343d75c7594c8f84fade6.jpg?v=202605191251 ]

※1 1回につきラーメン1杯+サイド/ドリンクより2品まで

※2 ノベルティのお届け予定日はお申込み日程により異なります。

※3 希望者多数の場合、抽選となります。

※4 １回限り、10食まで。ご希望の場所によっては出張が難しい場合がございます。

お申込みは「どうとんぼり神座40周年特設サイト」より受け付けます。

URL：https://kamukura.co.jp/lp/40th/

＜神座のVIPカードについて＞

「どうとんぼり神座」には、ごく一部の人にだけ付与される「BLACK CARD」「GOLD CARD」「SILVER CARD」の３種類のカードが存在します。特に「BLACKCARD」は全世界に数名のみ持つ幻のカードで、３種類のカードの中で唯一「出張調理権」を得ることができます。今回発行する『40周年どうとんぼり神座年間パス』のPREMIUMは、この権利と同等の特典を付帯しています。

各VIPカードの特典は以下のとおりです。

BLACK CARD

全メニュー（ドリンク含む）を無償で無制限に永年提供。同行者にも適用され、出張調理も可能。

GOLD CARD

全ラーメン（トッピングメニュー含む）を無償で無制限に永年提供。同行者にも適用。

SILVER CARD

全ラーメン（トッピングメニュー含む）を無償で無制限に1年間提供。

どうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内124店舗（関西84店舗／関東40店舗）・海外2店舗（2026年4月末時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

株式会社理想実業（理想実業グループ）は、ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中核に、国内外の飲食事業と食品製造事業を展開しています。「外食」産業から、食を通じて人の感情を動かす「心動（しんどう）」産業への進化を掲げ、新ミッション『心で働き、心を動かす。』のもと、USJのビジネス盛況を支えたCMOやスターバックスの人事システムを構築したCHROなど多種多様な領域の先駆者たちが集結し、常識にとらわれない顧客体験の追求と事業成長を推進しています。株式会社ZIPANGUによる国内飲食ブランド展開、株式会社RSJ GLOBAL HOLDINGSによる海外事業、株式会社プロデュースカンパニー・株式会社理想製麺・フーズパレットによる製造・供給体制を通じて、グループ一体で食の価値創造を広げています。

https://rsj.co.jp