インテックス大阪で5/20～22に開催される「DX 総合EXPO」にSALES GOが出展

SALES GO株式会社

「データのチカラをすべての企業へ」をミッションに掲げるSALES GO株式会社（セールスゴー、東京都中央区、代表取締役社長：内山 雄輝）は、2026年5月20日（水）～22日（金）、インテックス大阪で開催される「DX 総合EXPO」に出展いたします。

本展示会では、営業データを起点に企業活動全体を支えるAI時代のデータ基盤「GoCoo! Platform」を中心に、営業DXとAI活用を支援する最新ソリューションをご紹介。GoCoo!のMCPサーバーを活用し、外部AIやGoCoo! AIエージェントと連携したデモンストレーションも実施いたします。営業活動や顧客管理におけるデータ活用の可能性を、実際の画面を通じてご体感いただけます。

ブースでは、『売上倍増神社』をコンセプトに、高さ3mの巨大鳥居をメインに据え、法被や巫女姿のメンバーがご来場の皆様をお迎えいたします。

営業活動のデジタル化が進む中で、AI活用やデータ駆動型営業支援の重要性が急速に高まっています。SALES GOはこれらのニーズに応えるために、企業データを一元管理し、AIが直接活用できる次世代のデータ基盤（SoR） 「GoCoo! Platform」 を発表しました。このプラットフォームは、これまでSALES GOが提供してきた営業管理ツール「GoCoo! SFA」を核に、さらに広範な企業データの活用を支援いたします。

「GoCoo! Platform」発表プレスリリース：https://salesgo.co.jp/news/260317

■「DX 総合EXPO」とは

業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。

本展では、DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

■出展概要

■主な展示サービス

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104293/table/74_1_ba794bb47eb049cb31c933dafdca5b48.jpg?v=202605190151 ]

▼営業データを起点に企業活動全体を支えるAI時代のデータ基盤（SoR）『GoCoo!Platform』

https://salesgo.co.jp/service

▼SalesforceとkintoneとExcelの良いとこ取り！純国産SFA（営業管理システム）『GoCoo! SFA』

https://salesgo.co.jp/gocoo

▼狙いたい企業のアポイントが自動で入ってくる！次世代型営業代行プラットフォーム『GoCoo！アポ』

https://salesgo.co.jp/gocoo/apo

経営者・営業・マーケティング部門の方々に向け、「新規開拓」「売上アップ」「営業生産性アップ」など課題解決となるご提案をいたします。会場ではツールのデモンストレーションをご用意しており、個別のご相談も承っております。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

■SALES GO株式会社

社名：SALES GO株式会社

代表取締役社長：内山 雄輝

本社所在地 ：東京都中央区築地3－12－5 +SHIFT TSUKIJI 2F

事業内容：営業データ基盤の開発・提供、業務データ基盤の構築支援、

AI活用支援、業務自動化支援

URL：https://salesgo.co.jp/