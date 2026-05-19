dentsu Japan、10年連続で「Tokyo Pride」に参加しブースを出展

電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：「dentsu Japan」、本拠地：東京都港区、代表者：CEO 佐野 傑、以下「dentsu Japan」）は、特定非営利活動法人東京レインボープライド※1が東京都内で主催するLGBTQ+関連イベント「Tokyo Pride 2026※2」に参加し、6月6、7日に代々木公園（渋谷区）で行われる主要プログラム「Pride Festival」においてブースを出展します。

Tokyo Pride 2026は、今年で15回目を迎えるアジア最大級のLGBTQ+イベントです。Pride Festivalでは、LGBTQ+コミュニティを応援する国内外の企業・団体・NPO・飲食店などがブースを出展し、さまざまな情報発信や交流の場が提供されます。

今年で10年連続※3の出展となるdentsu Japanのブースでは、自分に合ったLGBTQ+支援アクションを楽しみながら見つけられる「プライドアクション診断※4」体験を提供します。いくつかの簡単な質問に答えていくと、個性豊かな全8タイプのキャラクターとして登場し、それぞれのタイプにとって無理なく取り組める支援アクションのヒントやアドバイスをお伝えします。また日常の何気ない振る舞いや、「これならできそう」と思える小さなことが、誰かの安心や居場所につながるかもしれない、という気付きを届ける企画ブースです。キャラクターフラッグの配布（なくなり次第終了）や、キャラクターたちと撮影できるフォトブースも設置します。

〈出展ブースのイメージ〉







〈フォトブースのイメージ〉





〈キャラクターフラッグのイメージ〉









■dentsu Japan 出展概要

日時：2026年6月6日（土）、7日（日）11:00～18:00

場所：代々木公園イベント広場

今後もdentsu Japanは、「人起点の変革」で人の喜びや生きる欲求を高める社会の実現を目指し、ジェンダー平等や多文化のインクルージョンなど、幅広い領域でDEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）の考えを推進する活動を行っていきます。

【dentsu Japan チーフ・ダイバーシティ・オフィサー 口羽 敦子のコメント】

DEIを推進しているdentsu Japanでは、LGBTQ+を重要なテーマの1つとして位置付け、当事者を含む多様な従業員にとって働きやすい環境づくりを継続して行っています。こうした取り組みの一環として、dentsu Japanは今年で10年連続でTokyo Prideに参加しており、有志で集まる多数の従業員ボランティアが、それぞれのクリエイティビティを生かしながらプライドブースを運営しています。

当事者の存在が見えにくいテーマだからこそ、一人一人ができる小さなアクションを積極的に心がけていくことが重要だと考えています。この取り組みが、来場者の皆さんをはじめとする、すべてのLGBTQ+当事者やアライの皆さんをエンパワーし、ポジティブなアクションにつながることを願っています。

■dentsu JapanのLGBTQ+関連の取り組み

dentsu Japanは、LGBTQ+のインクルージョンを推進する活動に積極的に取り組んでおり、外部機関からさまざまな評価・認定を受けています。2025年には、LGBTQ+への企業の取り組み指標「PRIDE指標」において、dentsu Japanの企業において、9社が「ゴールド」、2社が「シルバー」認定を受けました。株式会社電通グループについては「ゴールド」に加え、「レインボー」認定もされており※5、2022年には国内の婚姻の平等（同性婚の法制化）を推進する「Business for Marriage Equality」への賛同を表明しています※6。また、広告の制作者向けに、LGBTQ+に関わる広告表現のヒントをまとめたガイドブック「広告とLGBTQ+※7」や、LGBTQ+支援のための具体的なアクションをまとめた「アライアクションガイド※8」も無償で公開しています。

dentsu JapanではLGBTQ+をめぐる現状の把握・課題発見を目的とした「LGBTQ+調査」を定期的に実施・発表しています。2023年以来、3年ぶり6回目となる「LGBTQ+調査2026」の発表は、5月下旬

を予定しています。これまでの調査結果は以下をご覧ください。

https://www.dentsu.co.jp/knowledge/lgbtq/index.html

そのほかのdentsu JapanのDEIに関する取り組みは以下をご覧ください。

https://www.japan.dentsu.com/jp/deandi/

※1 特定非営利活動法人 東京レインボープライド 公式ウェブサイト

https://tokyorainbowpride.org/

※2 LGBTQ+をはじめとするセクシュアル・マイノリティの存在を社会に広め、「"性"と"生"の多様性」

を祝うことを目的に、2012年から実施。LGBTQ+の権利を啓発する活動やイベントが実施される

「プライド月間」である6月の1カ月間を通じて開かれる。https://pride.tokyo/

※3 年度により参加主体は異なる。

※4 心理学的・医学的な根拠には基づかない。

※5 2025年11月18日発表：電通グループ、LGBTQ+への企業の取り組み指標「PRIDE指標」で2回目の

「レインボー」認定、4年連続の最高評価「ゴールド」認定

https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/news/2025014-1118.pdf

※6 2022年10月11日 株式会社電通グループ発表：電通グループ、同性婚の法制化を推進する

「Business for Marriage Equality（BME）」へ賛同

https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000835.html

※7 2025年6月5日発表：dentsu Japan、プライド月間にあわせて広告制作のヒントをまとめたガイドブ

ック「広告とLGBTQ+」を無償で公開

https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/news/2025003-0605.pdf

※8 アライアクションガイドについて

https://www.dentsu.co.jp/sustainability/ally_action_guide/index.html

＜dentsu Japanとは＞

dentsu Japanは、グローバルに展開する「dentsu」の4事業地域のうち、世界最大のエージェンシー（独自試算に基づく）である株式会社電通を擁する日本事業を統括・支援する機能を有すると同時に、日本の事業ブランドを示しています。同ブランドを支える約140社・約2万4000名の従業員が、マーケティング、ビジネス・トランスフォーメーション、スポーツ＆エンターテインメントの事業領域で統合的なソリューションを提供し、顧客の持続的成長を支援しています。dentsu Japanは「Integrated Growth Partner」として顧客と社会の成長と活力を共に創り出すパートナーであることを目指します。

以上