【5月22日開幕】「ビーズと籐の世界2026」開催。瑞原栄米子・殿山照子による独創的な手仕事の粋

三重県菰野町のパラミタミュージアムにて、2026年5月22日（金）より「ビーズと籐の世界2026」を開催いたします。本展は、瑞原栄米子氏と殿山照子氏の二人が、30年以上の長きにわたり情熱を注ぎ続けてきた「ビーズ」と「籐（とう）」、それぞれの表現が交差する特別な作品展です。





「継続は力なり」をテーマに掲げた本展では、基本技術を大切にしながらも、たゆまぬ研鑽によって辿り着いた独創性あふれる作品たちが並びます。30年という歳月を積み重ね、年齢を重ねた「今」だからこそ表現できた、深みのある造形美が見どころです。

開催概要

開催期間：2026年5月22日（金）～5月31日（日）

開館状況：会期中無休

会場：パラミタミュージアム 1階 小ギャラリー

入場料：無料

展示内容：ビーズおよび籐による独創的な手作り作品の展示

問い合わせ

公益財団法人岡田文化財団 パラミタミュージアム

住所：〒510-1245 三重県三重郡菰野町大羽根園松ヶ枝町21-6

電話：059-391-1088

HP：https://paramitamuseum.com/

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https://www.kanko-komono.com/news/4465/

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座席数: 店内 46席 ／ テラス 28席

電話: 059-394-7729

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