【BabyBright】ふんわりムース質感で描きやすさを追求！極細1mm「ムースブロウパウダーペンシル」登場
株式会社日本機能性コスメ研究所( https://www.cosmelabo.shop/ ) は、日本総代理のタイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から新商品の発売をお知らせします。
ムース質感でふんわり繊細眉が完成する「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」が登場。2026年6月1日（月）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年6月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。
◼︎BabyBright Mousse Brow Powder Pencil
「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」は、ふんわりとしたムースのような質感で、なめらかに描ける細芯タイプのペンシルアイブロウ。眉になじみやすく、自然で抜け感のある仕上がりを叶えます。眉色ひとつで印象をアップデートできる、4色の垢抜けカラーをご用意。
削る必要のない繰り出しタイプで、忙しい朝でも手軽に使用可能。さらに、描いたラインをぼかしたり毛流れを整えたりできるスクリューブラシ付きで、これ1本で完成度の高い眉メイクが叶います。機能性と使いやすさを兼ね備えながら、手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。
⚫︎絶妙な硬さの1mmフラット芯
眉毛1本1本を描き足すように使える、幅わずか1mmの極細フラット芯を採用。狙った部分に繊細なラインを描けるため、自眉になりすましたような自然な仕上がりが簡単に叶います。
オイルをバランスよく配合することで、芯が折れにくく肌に密着。軽いタッチでもワンストロークで均一にしっかり発色し、力を入れずにスムーズな描き心地を実現しました。肌になじみつつもシュッと洗練された“毛”を思いのままに描けます。
さらに、色をやさしくぼかしながら毛流れを整えられる、やわらかなタッチのスクリューブラシ付き。描く・ぼかす・整えるまで1本で完結します。
⚫︎ふんわりなのに落ちにくい
ふんわり軽い描き心地のパウダリーなペンシルで、肌に溶け込むようになじみ、自然にぼかしたようなやさしい印象の眉へ仕上げます。
ウォータープルーフ・スマッジプルーフのロングラスティング処方で、汗や水、皮脂、こすれに強く、崩れやすい眉尻まで美しい仕上がりを夜までキープします。
⚫︎皮膚が薄い目元を考えたスキンケア処方
ヴィーガン100%のスキンケア成分*が、皮膚が薄くデリケートな目元を乾燥などから守ります。眉毛にハリとコシを与え、ツヤのある健やかな眉を保ちます。
◎ヴィーガン100% ◎クルエルティフリー（動物実験をしていない）
◎アルコールフリー（エタノール不使用） ◎パラベンフリー ◎香料フリー
* アブラナ種子油・ビタミン E （酢酸トコフェロール・トコフェロール）・アーモンドオイル（アーモンド油 ）・ローズマリーエキス （ローズマリー葉エキス）／すべて保湿として
⚫︎カラーバリエーション（全4色）
01 Hazelnut Beige（ヘーゼルナッツベージュ）
やわらかなベージュニュアンスを含んだ明るめブラウン。眉をふんわりとトーンアップし、抜け感のあるやさしい印象に仕上げます。明るめの髪色やナチュラルメイクにおすすめ。
02 Pecan Brown（ピーカンブラウン）
ピーカンナッツを思わせる、温かみのあるナチュラルブラウン。赤みと黄みのバランスがよく、肌になじみやすいため、自然で上品な眉に仕上がります。髪色を選ばず使いやすい万能カラー。
03 Almond Brown（アーモンドブラウン）
肌に馴染みやすく自然な自眉に魅せるニュートラルカラーの深みブラウン。眉の存在感を程よく引き締め、立体感のある印象的な眉を演出します。暗めの髪色や、きちんと感を出したいメイクに。
04 Grain Gray（グレイングレー）
黄みや赤みを抑えた、落ち着いたグレートーン。眉だけが浮きにくく、洗練されたクールな印象に仕上がります。黒髪やアッシュ系・寒色系の髪色におすすめ。
◼︎先着限定モニター半額キャンペーン
WEB先行発売となる楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、商品をいち早くお試しいただけるモニター体験キャンペーンを実施いたします。
対象商品にご利用いただける先着30名様限定の半額クーポンをご用意しております。
※クーポンは予定数量に達し次第、終了となる場合がございます。
※クーポンのご利用条件・対象商品などの詳細は商品ページをご確認ください。
https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-bbr-mousbr/
この機会にぜひお試しください。
◼︎商品概要
商品名：ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル
価格：720円（税抜）／792円（税込）
先行発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）
2026年6月上旬より順次発売
WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）
2026年6月1日（月）
https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-bbr-mousbr/
※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。
※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。
※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。
◼︎BabyBright（ベイビーブライト）とは
BabyBright（ベイビーブライト）はタイの大手化粧品会社カルマートが手がける、ナチュラルコスメブランド。
BabyBrightのBabyは「敏感な肌、自然で純粋でマイルド」、Brightは「明るい肌、色白の肌、健康な肌」を意味しています。
「Gift from Nature（自然からの贈り物）」をコンセプトに、自然由来の成分やオーガニック成分を取り入れた、敏感肌向けのマイルドな使用感が特徴のコスメが揃っています。
◼︎日本公式SNS
・Instagram（ ＠babybrightjapan ）：https://www.instagram.com/babybrightjapan/
・ X（ @BabybrightJapan ）：https://x.com/BabybrightJapan
◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について
◼︎ 会社概要
株式会社日本機能性コスメ研究所
大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階
代表取締役：林 紗陽
◼︎ 公式通販サイト
「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」：https://www.cosmelabo.shop/
・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/
・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme
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