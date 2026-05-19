【BabyBright】ふんわりムース質感で描きやすさを追求！極細1mm「ムースブロウパウダーペンシル」登場

株式会社日本機能性コスメ研究所

株式会社日本機能性コスメ研究所( https://www.cosmelabo.shop/ ) は、日本総代理のタイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から新商品の発売をお知らせします。

ムース質感でふんわり繊細眉が完成する「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」が登場。2026年6月1日（月）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年6月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。

◼︎BabyBright Mousse Brow Powder Pencil

「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」は、ふんわりとしたムースのような質感で、なめらかに描ける細芯タイプのペンシルアイブロウ。眉になじみやすく、自然で抜け感のある仕上がりを叶えます。眉色ひとつで印象をアップデートできる、4色の垢抜けカラーをご用意。

削る必要のない繰り出しタイプで、忙しい朝でも手軽に使用可能。さらに、描いたラインをぼかしたり毛流れを整えたりできるスクリューブラシ付きで、これ1本で完成度の高い眉メイクが叶います。機能性と使いやすさを兼ね備えながら、手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。

⚫︎絶妙な硬さの1mmフラット芯

眉毛1本1本を描き足すように使える、幅わずか1mmの極細フラット芯を採用。狙った部分に繊細なラインを描けるため、自眉になりすましたような自然な仕上がりが簡単に叶います。

オイルをバランスよく配合することで、芯が折れにくく肌に密着。軽いタッチでもワンストロークで均一にしっかり発色し、力を入れずにスムーズな描き心地を実現しました。肌になじみつつもシュッと洗練された“毛”を思いのままに描けます。

さらに、色をやさしくぼかしながら毛流れを整えられる、やわらかなタッチのスクリューブラシ付き。描く・ぼかす・整えるまで1本で完結します。

⚫︎ふんわりなのに落ちにくい

ふんわり軽い描き心地のパウダリーなペンシルで、肌に溶け込むようになじみ、自然にぼかしたようなやさしい印象の眉へ仕上げます。

ウォータープルーフ・スマッジプルーフのロングラスティング処方で、汗や水、皮脂、こすれに強く、崩れやすい眉尻まで美しい仕上がりを夜までキープします。

⚫︎皮膚が薄い目元を考えたスキンケア処方

ヴィーガン100%のスキンケア成分*が、皮膚が薄くデリケートな目元を乾燥などから守ります。眉毛にハリとコシを与え、ツヤのある健やかな眉を保ちます。

◎ヴィーガン100% ◎クルエルティフリー（動物実験をしていない）

◎アルコールフリー（エタノール不使用） ◎パラベンフリー ◎香料フリー

* アブラナ種子油・ビタミン E （酢酸トコフェロール・トコフェロール）・アーモンドオイル（アーモンド油 ）・ローズマリーエキス （ローズマリー葉エキス）／すべて保湿として

⚫︎カラーバリエーション（全4色）

01 Hazelnut Beige（ヘーゼルナッツベージュ）

やわらかなベージュニュアンスを含んだ明るめブラウン。眉をふんわりとトーンアップし、抜け感のあるやさしい印象に仕上げます。明るめの髪色やナチュラルメイクにおすすめ。

02 Pecan Brown（ピーカンブラウン）

ピーカンナッツを思わせる、温かみのあるナチュラルブラウン。赤みと黄みのバランスがよく、肌になじみやすいため、自然で上品な眉に仕上がります。髪色を選ばず使いやすい万能カラー。

03 Almond Brown（アーモンドブラウン）

肌に馴染みやすく自然な自眉に魅せるニュートラルカラーの深みブラウン。眉の存在感を程よく引き締め、立体感のある印象的な眉を演出します。暗めの髪色や、きちんと感を出したいメイクに。

04 Grain Gray（グレイングレー）

黄みや赤みを抑えた、落ち着いたグレートーン。眉だけが浮きにくく、洗練されたクールな印象に仕上がります。黒髪やアッシュ系・寒色系の髪色におすすめ。

◼︎先着限定モニター半額キャンペーン

WEB先行発売となる楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、商品をいち早くお試しいただけるモニター体験キャンペーンを実施いたします。

対象商品にご利用いただける先着30名様限定の半額クーポンをご用意しております。

※クーポンは予定数量に達し次第、終了となる場合がございます。

※クーポンのご利用条件・対象商品などの詳細は商品ページをご確認ください。

https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-bbr-mousbr/

この機会にぜひお試しください。

◼︎商品概要

商品名：ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル

価格：720円（税抜）／792円（税込）

先行発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

2026年6月上旬より順次発売

WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

2026年6月1日（月）

https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-bbr-mousbr/

※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。

◼︎BabyBright（ベイビーブライト）とは

BabyBright（ベイビーブライト）はタイの大手化粧品会社カルマートが手がける、ナチュラルコスメブランド。

BabyBrightのBabyは「敏感な肌、自然で純粋でマイルド」、Brightは「明るい肌、色白の肌、健康な肌」を意味しています。

「Gift from Nature（自然からの贈り物）」をコンセプトに、自然由来の成分やオーガニック成分を取り入れた、敏感肌向けのマイルドな使用感が特徴のコスメが揃っています。

◼︎日本公式SNS

・Instagram（ ＠babybrightjapan ）：https://www.instagram.com/babybrightjapan/

・ X（ @BabybrightJapan ）：https://x.com/BabybrightJapan

◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について

◼︎ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役：林 紗陽

◼︎ 公式通販サイト

「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」：https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme

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