ボードゲームレーベル「コスメボックス」（https://sites.google.com/view/cosmebox55/home）は、2026年5月23日から24日に幕張メッセで開催される国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2026春」において、新作ボードゲーム「ヤミツキ」を頒布します。

ドーナツのコンプリートをめざす、最後まで予測不可能な心理戦

https://gamemarket.jp/game/188140

「ヤミツキ」は、太陽系内で大人気となっている架空のドーナツショップ「YUMMY TSUKI DONUT」を舞台とした心理戦カードゲームです。プレイヤーは9種類のドーナツをいち早くコンプリートすることをめざし、相手の表情を読みつつ、隠された「アナーキー」というカードの存在を見抜いて、最後まで予測不可能な展開で逆転のチャンスをねらいます。顔色ひとつで勝負が決まる、爽快感あふれるドーナツ争奪戦が幕を開けます。 プレイ人数は2～4人、プレイ時間は約15分と、気軽に楽しめるボリュームに設定されています。対象年齢は8歳以上で、親子や友人同士など、幅広い世代で遊びやすい設計です。価格はイベント特価2,000円での頒布を予定しており、ゲームマーケット2026春での予約受付も実施中です。予約特典として、シールのプレゼントも用意されています。

シンプルなルールで奥深い読み合いを実現

ドーナツを円形に並べるだけで、ゲームの準備はほぼ完了します。毎ターン、プレイヤーは自分の番にカードを1~3枚引き、持っていないドーナツであれば手元に置き、残りを場の中央(ドーナツの穴)に戻します。 本作の魅力は、シンプルな手順の中に生まれる濃密な読み合いです。相手の表情やカードの戻し方を手がかりに、ドーナツの穴にブラックホールの子「アナーキー」が潜んでいるかを見極めます。見事に宣言できれば、通常より多くのドーナツを獲得する逆転のチャンスが生まれます。一方、自分がアナーキーを戻す場面では、相手に気づかれないよう表情を崩さないことも重要です。ドーナツを集める楽しさと、アナーキーを見抜くスリルが交差する、短時間で盛り上がれるカードゲームです。 ゲームデザインとイラストどちらもコスメボックスが手がけており、作者のドーナツへの愛着が詰め込まれた作品に仕上がっています。

アナログゲーム市場の拡大背景

国内のアナログゲーム市場は、2010年代から着実に拡大してきました。国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット」は、2010年の来場者数2,200人から、2019年秋には2日間で29,300人規模へ成長。コロナ禍による一時的な停滞を経て、2025年秋には過去最多の30,000人を記録しています。市場調査でも、2023年度のアナログゲーム市場は前年度比23.7％増の1,488億円となり、イベント参加者の回復や開催数の増加を背景に、テーブルゲーム市場も再び活性化しています。

レトロでかわいいボードゲームを5年間開発

同レーベルは「ヒトイキ」「オコノミ」といった作品を通じて、5年にわたり、レトロでかわいい世界観をモチーフにしたボードゲームの企画・製作に取り組んできました。これまでに大手家電量販店、生活雑貨店をはじめとする小売店での販売実績もあり、シンプルで気軽に楽しめるゲーム体験を幅広い層に届けています。ゲームを通じて多世代が自然に交流できる場をつくることを目指し、今後も親しみやすいアナログゲームの展開を進めてまいります。

今後の販売展開・コラボレーションについて

「ヤミツキ」は、ゲームマーケット2026春での先行頒布後、2026年6月より一般販売を予定しています。一部店舗では、すでに予約受付も開始しています。販売開始時期や取扱店舗などの詳細は、公式サイトおよび各種SNSにて順次お知らせいたします。 また、企業・店舗・イベント等とのコラボレーション企画も募集しています。オリジナル版の制作、販促キャンペーン、店頭展開、イベントでの活用など、本作の世界観を活かした企画を幅広く検討してまいります。

商品概要

商品名：ヤミツキ 発売予定時期：2026年6月予定 ※ゲームマーケット2026春にて先行頒布予定 価格：イベント特価 2,000円 プレイ人数：2～4人 プレイ時間：約15分 対象年齢：8歳以上 内容物：ドーナツカード、アナーキーカード、スタンプカード ほか 特徴：相手の表情やしぐさを読みながら、9種類のドーナツコンプリートを目指すカードゲーム 用途：親子や友人同士の集まりに向けたパーティーゲーム

団体概要

団体名：コスメボックス 事業内容：ボードゲームの企画・制作 代表作：「ヒトイキ」「オコノミ」など URL：https://sites.google.com/view/cosmebox55/home SNS： X（Twitter）：https://x.com/cosmebox55 Instagram：https://www.instagram.com/cosmebox_55/