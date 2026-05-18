AIデータセンター開発プロジェクトへ株式会社Birdmanが参画し6社体制へ移行

ウインテスト株式会社

当社は、2026年４月24日付「AI特化型高性能データセンターの開発および運営に向けた５社間での基本合意書（MOU）締結に関するお知らせ」にて公表いたしましたプロジェクト（以下「本プロジェクト」といいます。）に関し、新たに株式会社Birdman（東証グロース：7063、以下「Birdman」といいます。）が追加参画することとなりましたので、お知らせいたします。

本プロジェクトは、生成AIやビッグデータの普及に伴い急増する計算資源の需要に応えるため、国内10拠点を目標とした次世代インフラを構築する取り組みです。今回の株式会社Birdmanの参画により、先行して合意していたパートナー5社（abc株式会社、ReYuu Japan株式会社、株式会社イメージワン、ウインテスト株式会社、株式会社FD）にクリエイティブ・マーケティングの専門性が加わり、計6社による体制へと移行されました。これにより、インフラという「ハード面」の構築から、市場浸透や付加価値創造といった「ソフト面」まで、幅広く事業カバーできる体制が整いました。

1．追加参画の背景と目的

本プロジェクトは、生成AIおよびビッグデータ市場の急速な拡大を背景に、国内における高度なコンピューティングリソースの確保を目的として始動いたしました。

この度、ブランディング、マーケティングおよびクリエイティブ領域において卓越した実績を有する株式会社Birdmanが参画することで、本プロジェクトはインフラ構築・運営といった「ハード面」に加え、市場への浸透や付加価値創造といった「ソフト面」においても事業カバーできる体制を構築することが可能となります。

また、パートナー各社（abc株式会社、ReYuu Japan株式会社、株式会社イメージワン、ウインテスト株式会社、株式会社FD、株式会社Birdman）は、それぞれの専門性を融合させ、投資効率の最適化を図りつつ、次世代のAI基盤を提供してまいります。

2．事業スキームおよび目標

パートナー各社は、本プロジェクトにおいて以下のマイルストーンおよびスキームを共有しております。

合弁会社「AI Data Partners（仮称）」ロゴ（仮）

合弁会社の設立：2026年5月を目途に、共同出資による合弁会社「AI Data Partners（仮称）」を設立いたします。

事業用SPCの活用：機動的な資金調達および資産の効率的運用を図るため、合弁会社の下に案件ごとの「事業用SPC（特別目的会社）」を設立し、プロジェクトファイナンスや外部投資家からの資金を効果的に活用します。

事業目標：国内10拠点を目途にデータセンターの取得・運営を進め、投資効率の指標としてIRR（内部収益率）6％以上を目指す、安定かつ高収益なビジネスモデルを構築いたします。

本合弁会社の設立および事業の進展により、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

◆株式会社Birdmanについて（証券コード：7063 東証グロース市場）

https://birdman.tokyo/

所在地：東京都渋谷区松濤一丁目5番3号

代表者：代表取締役 吉川 元宏

事業内容：ブランディング、マーケティング、クリエイティブを軸とした戦略コンサルティングおよび事業開発

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）

https://abc-chain.com/

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

◆ReYuu Japan株式会社について（証券コード：9425 東証スタンダード市場）

https://www.reyuu-japan.com/

所在地：東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル14階

代表者：代表取締役 重富 崇史

事業内容：スマホ、タブレット、パソコンを中心とするリユース製品の売買およびレンタル

◆株式会社イメージワンについて（証券コード：2667 東証スタンダード市場）

https://www.imageone.co.jp/

所在地：東京都品川区大崎1-6-3 大崎ニューシティ3号館 6F

代表者：代表取締役 川倉 歩

事業内容：ヘルスケア画像システムの販売・保守、地球環境ソリューション

◆ウインテスト株式会社について（証券コード：6721 東証スタンダード市場）

https://www.wintest.co.jp/

ウインテストは常に新しい技術と向き合い、アナログからSoCそしてパワーデバイスの検査と検査領域の拡大にチャレンジしてまいります。

自動半導体検査装置を第一とし、海外の優れた製品を探し、収益を確保しながら代理店業務を行うなど、BtoBまたBtoC事業への進出を計ります。

経営方針に掲げるミッション、ビジョン、そしてバリューに沿った経営を目指します。

所在地：神奈川県横浜市西区平沼1丁目2-24 横浜NTビル1階

代表者：代表取締役 姜 輝

事業内容：半導体自動検査装置開発・製造・販売・サポート

◆株式会社FDについて

https://www.for-delight.co.jp/

所在地： 愛知県刈谷市今川町花池３番地１

代表者：代表取締役 鈴木 政司

事業内容：再生可能エネルギー事業、電気工事

≪本件に関するお問い合わせ先≫

ウインテスト株式会社 経営企画室

wintest-irinfo@wintest.co.jp