NISSHA、マイクロ成形品の生産能力を拡張　拡大する医療機器の小型化ニーズに対応

NISSHA株式会社

NISSHA株式会社の医療機器の開発製造受託（CDMO*¹）を展開するNissha Medical Technologies（以下、NMT）は、アメリカ・ウィスコンシン州ニューリッチモンドにおいて、マイクロ成形*²に関する生産能力の拡張に向けた新棟の起工式を開催しました。今回の拡張は、医療機器分野における高精度・小型部品に対する需要拡大を背景に、生産体制を強化するものです。

新施設の完成イメージ（約4,650平方メートル）

新棟は2027年4月の完成を予定しており、その後、段階的な設備導入を経て本格稼働を進める計画です。NMTは、新棟の稼働を通じて、生産能力を従来比で2倍以上に高める見込みです。これにより、医療機器の高度化・小型化ニーズへの対応力を一層強化し、事業成長を加速していきます。

NMTの手がけるマイクロ成形品は、内視鏡用処置具などの低侵襲医療用の手術機器をはじめ、手術支援ロボット、診断機器、医療用ウェアラブルセンサーなど、幅広い用途に使用されています。これらの製品は、医療機器の小型化・高機能化を支える重要な要素として、患者さまの身体的負担の軽減や医療現場における利便性向上を支援しています。

*1 CDMO：Contract Design/Development and Manufacturing Organization（開発製造受託）

*2 マイクロ成形：マイクロメートル（1/1,000ミリメートル）単位の寸法精度で微細形状を形成する射出成形

内視鏡の先端部品手術支援ロボット向けの部品小型光学部品

関連情報：2026年5月7日付 Nissha Medical Technologiesニュースリリース：NMT Breaks Ground on New Richmond Expansion to Scale Isometric Micro Molding Capabilities(https://nissha360.com/nmt-breaks-ground-on-new-richmond-expansion-to-scale-isometric-micro-molding-capabilities/)

NISSHA株式会社は、独自技術を強みとする加工メーカーです。現在、産業資材、ディバイス、メディカルの3つのセグメントで、グローバルに事業を展開しています。

メディカル分野では、プラスチック成形や金属加工などの技術を活用し、主に北米において医療機器の開発製造受託（CDMO）事業を手掛けています。

NISSHA株式会社コーポレートサイト：https://www.nissha.com/(https://www.nissha.com/)