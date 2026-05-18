おすすめの色を厳選した「コピックインク アルコールインクアート 4本セット」（全３種）の一般販売を開始します

株式会社トゥーマーカープロダクツ

世界70以上の国と地域で販売されている画材ブランド「コピック」を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、コピックインク アルコールインクアート 4本セット（全３種）の一般販売を開始します。

アルコールインクアートとは

アルコールインクを垂らし、インクの広がりやにじみ、色の混ざり合いから偶然できる模様を楽しむアートです。

正解がないため、初心者の方から上級者の方まで幅広くお楽しみいただけます。また、完成図やお手本がなく、絵を描くのが苦手という方でも挑戦しやすいのが特徴です。インクとペーパーがあれば、誰でも気軽に始められます。

「コピックインク アルコールインクアート 4本セット」について

「コピックインク アルコールインクアート 4本セット」は、アルコールインクアートにおすすめの3色と、にじみ表現を加えられる０（カラーレスブレンダー/無色）を組み合わせたコピックインクの4本セットです。

爽やかな青系を中心とした「オーシャン」、春の華やかさを感じられる「スプリング」、大理石調の模様が楽しめる「マーブル」の３種類のセットをご用意しました。表現したい雰囲気やお好みの色に合わせて、セットをお選びいただけます。

オーシャンを使用した作品例

製品の特徴

本セットでは、コピックインク全358色の中からアルコールインクアートにおすすめの色組を厳選しているため、初心者の方でも色選びに迷わず作品制作を楽しめます。

アルコールインクアートの際にあると便利な0番も含まれているため、混色はもちろん、クラウドや小花柄などの模様づくりにもチャレンジいただけます。

商品概要

コピック インク アルコールインクアート 4本セット オーシャン

【内容】

・コピック インク

BV20/B99/FBG/0

・価格：1,848円（税抜1,680円）

コピック インク アルコールインクアート 4本セット スプリング

【内容】

・コピック インク

R21/YG03/B91/0



・価格：1,848円（税抜1,680円）

コピック インク アルコールインクアート 4本セット マーブル

【内容】

・コピック インク

BG93/E43/N-7/0

・価格：1,848円（税抜1,680円）

製品ページ

https://copic.jp/product/alcoholinkartset-4colors/

コピックの特設ページでは、アルコールインクアートの楽しみ方やコピックインクの色見本などを公開しています。ぜひご覧ください。

アルコールインクアート特設ページ：https://gtoo-event.com/hobby2020/

販売について

全国のコピックお取り扱い店舗で販売いたします。2026年5月15日（金）より出荷を開始しております。本製品のお取り扱いがない店舗もございますので、在庫状況に関しましてはお近くの店舗に直接お問い合わせください。

コピック製品取り扱い店舗リスト：https://copic.jp/shop/

※アルコールインクアートペーパーは本セットとは別売りです。ペーパーについては以下のリンクをご覧ください。

https://copic.jp/product/papers/alcoholinkartpaper/

コピックとは

コピックはカラーマーカーを中心に展開している日本生まれの画材ブランドです。

デザイナーが使用する描画ツールとして1987年に「コピック」（現「コピッククラシック」）を発売後、その品質の高さや独自の色展開が高く評価され、アルコールマーカーをはじめとした製品は70以上の国と地域で販売されています。現在はデザインに限らず、イラスト、コミック、アート、クラフトなど、多様なジャンルのクリエイターをはじめ多くの方にご愛用いただいています。

コピック公式サイト https://copic.jp/