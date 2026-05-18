うるる代表取締役社長CEO星知也が、経営層・リーダーが集うビジネスカンファレンス「WEB300 FORUM」の特別セッションに登壇

株式会社うるる



労働力不足解決のリーディングカンパニーとして、複数のSaaSを展開する株式会社うるる（東京都中央区 代表取締役社長CEO：星 知也）は、2026年5月19日（火）に開催され、各業界の経営層やリーダーが集う完全招待制ビジネスカンファレンス「WEB300 FORUM」に、代表取締役社長CEOの星が起業家として選出され、特別セッションへ登壇することをお知らせいたします。

WEB300 FORUM イベントURL :https://web300-community.com/forum

「WEB300 FORUM」は、国内最大級のAIコミュニティ「WEB300」が主催する、招待審査制のビジネスフォーラムです。各業界の経営層・第一人者・政界のリーダーが一堂に会し、AI時代における事業成長や日本の未来について議論を交わします。

今回、うるるの代表取締役社長CEOを務める星知也は、国民民主党代表の玉木雄一郎氏、および国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を提供する株式会社kubell代表取締役兼社長 上級執行役員CEOの山本正喜氏と共に特別セッションに登壇します。

「玉木雄一郎 vs 日本を動かす起業家・経営者」と題した本セッションでは、AI・デジタル技術の進化を踏まえた企業経営のあり方や、「どうすればこの国で、もっと自由に、もっと稼げるようになるのか？」をテーマにディスカッションを展開します。

IT・AIの力とクラウドワーカーをはじめとする人力を掛け合わせた独自のビジネスモデルにより、労働市場のアップデートを牽引してきた星の視点から、日本におけるビジネス環境の実情を踏まえた議論を行います。

■イベント開催概要

イベント名：WEB300 FORUM

開催日時：2026年5月19日（火）15:00-21:30

会場：GMOインターネットグループ

GMO Yours・フクラス

東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス16階

会場詳細 :https://group.gmo/company-profile/access-map/fukuras/

参加方法：WEB300 FORUM公式サイトよりご確認ください。

ゲスト参加条件：上場企業役員以上、もしくはベンチャー企業経営者の方

WEB300 FORUM公式サイト :https://web300-community.com/forum

■特別セッションの概要

開催時間：15:10～15:50（第1部Conference：SPECIAL SESSION１.）

テーマ：玉木雄一郎 vs 日本を動かす起業家・経営者

登壇者：

＜スピーカー＞

国民民主党代表 玉木 雄一郎 氏

株式会社kubell 代表取締役 兼 社長 上級執行役員CEO 山本 正喜 氏

株式会社うるる 代表取締役社長CEO 星 知也

＜モデレーター＞

株式会社Diary 福田 駿 氏

＜星のプロフィール＞

代表取締役社長CEO 星 知也

1976年生まれ 北海道出身

前職の新規事業部でうるるを立ち上げ、2006年MBO（マネジメント・バイアウト）により完全独立。

労働力不足の解決を目指し、AI・ITとクラウドワーカーを組み合わせた事業を複数創出。

趣味はスポーツ全般。

【うるるグループ 概要】株式会社うるる（https://www.uluru.biz/）

うるるは、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、働きたくても働けない「埋もれている労働力」と、IT・AIによって今後代替される可能性が高い「埋もれゆく労働力」の2つから生み出される、「埋蔵労働力資産」の創出・活用を軸に事業を展開しております。

「IT・AIと人のチカラ」をかけ合わせた複数のSaaSの提供を通じて、「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」というビジョンを実現してまいります。

設立：2001年8月31日

所在地：東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9Ｆ

代表者名：星 知也

事業内容：

◆CGS（Crowd Generated Service） ※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話代行サービス「fondesk（フォンデスク）」https://www.fondesk.jp/

・電話自動応答サービス「fondesk IVR（フォンデスク アイブイアール）」https://ivr.fondesk.jp/

・入札情報速報サービス「NJSS（エヌジェス）」https://www2.njss.info/

「nSearch（エヌ・サーチ）」https://nsearch.jp/

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト」https://en-photo.net/

・出張撮影サービス「OurPhoto（アワーフォト）」https://our-photo.co/

◆クラウドソーシング

・プラットフォーム「シュフティ」の運営 https://app.shufti.jp/

◆BPO ※

・総合型アウトソーシング「うるるBPO」https://www.uluru-bpo.jp/

・高精度のAI-OCRサービス「eas （イース）」https://lp.eas.work/

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next （イース ネクスト）」https://uluru-bpo.jp/easnext/

※ 株式会社うるるBPOにて運営