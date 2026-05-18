「深紅のチュールに包まれて、”今の私”を切り取る。」写真工房ぱれっと帯広店から贈る新ビジュアル『voile choo』

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

北海道帯広市にあるフォトスタジオ写真工房ぱれっと帯広店から、

「今の自分を、最高に美しく残したい」

という願いを叶える、圧倒的なボリュームのボルドードレスに身を包み、ドラマチックな世界観の中で引き出されるソロウエディングの新しいビジュアルをお届けいたします。

【voile choo】「記念」から「自己表現」へ。今の私を、鮮烈に刻む。

【concept】

時代の変化とともに、ソロウエディングの在り方も進化しています。

誰かに見せるための「記念写真」ではなく、自分自身のアイデンティティを解き放つ「自己表現」の場へ。

今回の新作ビジュアルでは、「今の自分を、もっとも美しく、もっとも鮮烈に残すこと」を追求しました。

画面を埋め尽くすのは、情熱を象徴する深紅のチュール。

あえてドレスのボリュームを最大限に強調し、その柔らかな質感の海に身を委ねることで、被写体であるモデルの存在感を残します。

【ヘアメイク】

『 Hair Design 』

幾重にも重なるチュールの繊細な質感にリンクするように、

髪一本一本に空気を含ませたエアリーな質感に。

圧倒的な赤のインパクトを、「強さ」だけで終わらせない。

ヘアスタイルに軽やかさを取り入れることで、どこか幻想的で、

それでいて等身大な「今の自分」を表現。

【ヘアメイク】

『 Makeup Design 』

目元には「金箔のアイライン」をアクセント。

ボルドーの海の中で、瞬きするたびにゴールドが煌めき、

高貴で芯のある眼差しを演出いたします。

主役であるボルドードレスのパワーに負けないよう、

リップには深みと鮮やかさを兼ね備えた

存在感のある『赤』

をセレクトし、ドラマチックに引き立てます。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

--- about us ---

写真工房ぱれっと帯広店が贈る、新しいソロウエディングのビジュアル。

「今の自分を、最高に美しく、自分らしく表現したい」という願いを形にした、深紅の世界をご紹介いたしました。

写真工房ぱれっとが誇る圧倒的な表現力と、細部までこだわり抜いたクオリティで、

ソロウエディングという選択が、お客様の人生をより輝かせる一枚になるように。

【会社概要】

有限会社三景スタジオ フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ代表取締役：大西康弘事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと帯広店

住所：〒080-0027 北海道帯広市西１７条南３丁目４３－１５

TEL：0155-67-8008

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp