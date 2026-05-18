防災製品に特化したビジネスマッチング機会を創出！マンション防災にも着目した板橋区・高知県連携「防災関連製品展示商談会」を開催

【概 要】

東京都板橋区

板橋区及び(公財)板橋区産業振興公社は、高知県及び(公財)高知県産業振興センターと連携し、企業間の交流を通じて新たな受発注やビジネスマッチングの機会を創出することを目的として、令和8年7月24日(金)に「防災関連製品展示商談会」を開催します。今回の商談会を通して、両自治体内の企業の防災関連製品の普及促進及び防災意識の向上を図っていきます。

高知県は、「いのちを守るモノづくり。」を掲げてメイド・イン高知の防災関連製品・技術の拡販・普及を図るなど、防災に関して産業振興の面からも先進的に取り組んでいます。

一方、都市部に位置する板橋区は、分譲マンションにお住まいの方の割合が高いことから、「板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例」を制定し、適正な維持管理を推進するとともに、マンション管理計画認定制度により、適正な管理がされているマンションを認定し、公表しています。

令和８年度からは、当該認定マンションに対して防災への備えを行う際の補助制度を開始することから、「防災関連製品展示商談会」では分譲マンションにおいて備蓄・活用できる製品・技術の展示も実施し、防災関連商社や企業の防災担当者に留まらず、マンション管理会社や板橋区内のマンション管理組合などの来場も想定しています。

今回の「防災関連製品展示商談会」では、板橋区及び高知県企業による優れた製品・技術及び開発力・技術力を広く内外にＰＲしていくことにより、双方の産業振興をさらに推進していきます。

高知県側の主催者である(公財)高知県産業振興センターは、(公財)板橋区産業振興公社との連携事業や、「いたばし防災＋フェア2025」にも出展するなど、板橋区との関係を深めてきました。

一方、板橋区は、防災関連製品を製造・販売する企業が複数立地し、毎年秋に実施する「板橋製品技術大賞」においても、これまで数多くの防災関連商品の表彰を行っています。

開催日時：令和８年７月24日（金）10:00～16:00

開催場所：板橋区立ハイライフプラザ 2階ホール

主 催：（公財）板橋区産業振興公社・（公財）高知県産業振興センター

共 催： 板橋区・高知県

入場料：無料

【展示・商談会ブース紹介】

＜企業展示ブース（16社・５０音順・主な展示製品）＞

・アクアデザインシステム株式会社(高知県高知市横浜新町5-2409)(https://www.aqua-d-system.com/)

逆浸透膜浄水装置「アクアハンディーズ」、「アクアウォッシュ」

・伊勢屋(東京都板橋区板橋4-34-2-103)(https://japan-iseya.com/)

「ピクトグラムアートシェイクアウト訓練ステッカー」

・イワツキ株式会社(東京都板橋区志村1-32-18)(https://www.iwatsuki.co.jp/)

「医療・介護発想の防災衛生シリーズ」

・株式会社ウェイベックス(東京都板橋区上板橋1-18-16)(https://www.wavex.co.jp/)

「防災向けゲート式遮断機」、「充填式酸素呼吸器」

・株式会社エイアイティ(東京都板橋区志村2-11-19)(https://www.hydropure.co.jp/)

逆浸透膜浄水器「きゃりーぴゅあぴゅあ(R)シリーズ」

・奥村印株式会社(東京都北区栄町1-1(本社))(https://www.okum.net/)

「折り紙食器beak」

・株式会社ケイウッド(高知県高知市瀬戸東町2-18)(https://www.k-wood.co.jp/)

避難所用区割りマット「ラインコントロール」、生石灰発熱剤「ヒートライム」ほか

・ジーエム株式会社(東京都板橋区高島平8-14-9-103)(https://www.gm-inc.co.jp/)

防災型照明「マジックバルブ」、オフライン対応通訳機「スタートークエリート」

・有限会社四国浄管(高知県高知市南御座19-31)(https://saigaitaisaku.net/)

「災害トイレ2Ways大地くん」

・城北ドローンオフィス株式会社(東京都板橋区成増1-13-12)(https://j-drone-o.com/)

防災支援ドローン活用

・株式会社新日本エントランス(東京都板橋区中板橋12-9)(https://shinnihon-ent.com/)

「直下型地震対応耐震通風ドア たすかるドア」

・関日野出株式会社(高知県高知市南御座6-19)(https://rescuerequest.com/)

ヘリサイン「RESCUE REQUEST」、帰宅困難者向け防災セット「EMERGENCY LIFESET」

・株式会社長沢製作所(東京都板橋区成増1-31-10-6F)(https://www.nagasawa-mfg.co.jp/)

機械式ボタン錠「キーレックス」

・株式会社日進産業(東京都板橋区蓮根3-1-15)(https://www.gaina.co.jp/)

塗るだけで安心！断熱塗料「GAINA」

・ハンナ化粧品合同会社(高知県高知市宝永町10-10)(https://hanna.jp/)

「どこでも防災トイレ」

・有限会社丸英製紙(高知県吾川郡いの町鹿敷523-2)(https://maruhide-paper.com/)

「10年保証備蓄用トイレットペーパーログログ」

＜関係機関等展示＞

・板橋区：都市整備部住宅政策課「マンション防災促進助成金」

・高知県：出展者以外の高知県防災関連登録製品の展示（一部）、観光案内

【来場申込・問合せ】

公益財団法人板橋区産業振興公社 販路拡大・技術支援グループ

電話 03-3579-2191

Mail khk@itabashi-sangyo.jp

※「防災関連製品展示商談会ホームページ」(https://itabashi-kohsha.com/kaitaku/exhibition/gu8x5su0vcqobbnr.html)から、来場者登録ができます。

【関連ページ】

・防災関連製品展示商談会ホームページ(https://itabashi-kohsha.com/kaitaku/exhibition/gu8x5su0vcqobbnr.html)

・高知県における防災の取組・高知防災について(https://kochi-bosai.com/)

・板橋製品技術大賞について(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/monodukuri/1048680/index.html)

【参考】

板橋製品技術大賞 これまで防災に関する受賞をした出展製品

＜令和７年度 板橋製品技術大賞（防災イノベーション賞）＞

・株式会社長沢製作所(https://www.nagasawa-mfg.co.jp/)：キーレックス3100 表示錠

＜令和３年度 板橋製品技術大賞（板橋防災賞）＞

・株式会社新日本エントランス(https://shinnihon-ent.com/)：たすかるドア

＜平成２７年度 板橋製品技術大賞（防災・災害対応技術賞）＞

・株式会社エイアイティ(https://www.hydropure.co.jp/)：緊急用手動移動浄水装置「きゃりーぴゅあぴゅあ」