NotebookLMのスライドをMacで簡単編集、「PDNob Mac版 2.0」がAI OCR機能を強化
～NotebookLM生成スライドもMacで簡単編集、AI時代のPDF活用をさらにスマートに～
Tenorshareは、AI搭載PDF編集ソフト「Mac版PDNob 2.0」を、2026年5月13日に正式リリースしたことを発表いたします。
これまでWindows版で先行提供されていた最新AI機能・OCR機能が、ついにMac版にも本格対応。
Mac版PDNob 2.0では、OCR精度・編集性能・AIドキュメント解析機能を全面強化し、Macユーザー向けにより快適で直感的なPDF編集体験を提供します。
特に近年話題となっている「NotebookLM」のスライド生成機能との相性も大幅に向上。
NotebookLMで出力したPDFスライドを、Mac上で簡単に編集・修正できる点が注目されています。
Mac版PDNob 2.0 無料体験はこちら https://bit.ly/3RpIrwB
■ Mac版PDNob 2.0 主なアップデート内容
1. AI OCR機能を全面刷新、日本語認識精度が大幅向上
新しいAI OCRエンジンを搭載し、スキャンPDFや画像内テキストをより自然かつ高精度に認識。
特に日本語・中国語・韓国語などCJK言語への最適化を実現し、
・文字崩れの軽減
・縦書き認識精度の向上
・ノイズ除去・傾き補正の自動化
など、Macユーザーから要望の多かったOCR性能を大幅改善しました。
紙資料のデジタル化はもちろん、AI生成コンテンツの編集用途にも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage1】
2. NotebookLM生成スライド/インフォグラフィックをMacで簡単編集
Google NotebookLMのスライド/インフォグラフィック生成機能が注目を集める中、
「生成されたPDFをあとから編集できない」という課題も話題になっています。
Mac版PDNob 2.0では、
・NotebookLM生成ファイルの直接編集
・テキスト修正
・画像差し替え
・注釈追加
・ページ並び替え
などに対応。
AIで自動生成した資料を、そのまま“使えるプレゼン資料”へ仕上げられます。
教育・マーケティング・社内共有資料など、幅広いシーンで活用可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage2】
3. Mac向けPDF編集体験をさらに高速化
Mac版では描画エンジンも最適化され、大容量PDFでもよりスムーズな操作を実現。
さらに、
・Word感覚でのテキスト編集
・画像の切り抜き・回転・差し替え
・透かし・ヘッダー・フッター追加
・PDF圧縮・変換・結合
など、日常業務に必要な機能をワンストップで利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage3】
4. AIによるドキュメント理解機能を強化
Mac版PDNob 2.0では、AIチャット機能も大幅進化。
PDF内容について質問するだけで、
・内容要約
・重要ポイント抽出
・関連質問提案
・該当ページの提示
などを自動で行います。
単なるPDF閲覧ではなく、“理解・分析できるPDF体験”をMac上で実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage4】
5. 新UI採用でMacでも直感的な操作性を実現
ホーム画面を全面刷新し、
・OCR
・AI解析
・PDF編集
・一括処理
など主要機能へワンクリックでアクセス可能に。
MacらしいシンプルなUI設計により、初めてのユーザーでも直感的に操作できます。
■ NotebookLM時代のPDF編集ニーズに対応
近年、NotebookLMや各種AIツールによる資料生成が急速に普及しています。
一方で、
「生成後に細かな修正ができない」
「PDFのまま編集できず困る」
といった課題も増えています。
Mac版PDNob 2.0は、こうした“AI生成後の編集需要”に対応し、AI時代の新しいPDFワークフローを支援します。
■ 製品概要
製品名：Mac版PDNob 2.0
対応OS：macOS
リリース日：2026年5月13日
価格：無料体験版あり
公式サイト：https://bit.ly/3RpIrwB
■ 今後の展望
PDNobは今後も、AI技術とPDF編集体験の融合を推進し、よりスマートで効率的なドキュメント活用環境を提供してまいります。
Mac版PDNob 2.0を通じて、AI時代に最適化された次世代PDFソリューションをさらに進化させていきます。
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
Tenorshareは、AI搭載PDF編集ソフト「Mac版PDNob 2.0」を、2026年5月13日に正式リリースしたことを発表いたします。
これまでWindows版で先行提供されていた最新AI機能・OCR機能が、ついにMac版にも本格対応。
Mac版PDNob 2.0では、OCR精度・編集性能・AIドキュメント解析機能を全面強化し、Macユーザー向けにより快適で直感的なPDF編集体験を提供します。
特に近年話題となっている「NotebookLM」のスライド生成機能との相性も大幅に向上。
NotebookLMで出力したPDFスライドを、Mac上で簡単に編集・修正できる点が注目されています。
Mac版PDNob 2.0 無料体験はこちら https://bit.ly/3RpIrwB
■ Mac版PDNob 2.0 主なアップデート内容
1. AI OCR機能を全面刷新、日本語認識精度が大幅向上
新しいAI OCRエンジンを搭載し、スキャンPDFや画像内テキストをより自然かつ高精度に認識。
特に日本語・中国語・韓国語などCJK言語への最適化を実現し、
・文字崩れの軽減
・縦書き認識精度の向上
・ノイズ除去・傾き補正の自動化
など、Macユーザーから要望の多かったOCR性能を大幅改善しました。
紙資料のデジタル化はもちろん、AI生成コンテンツの編集用途にも最適です。
2. NotebookLM生成スライド/インフォグラフィックをMacで簡単編集
Google NotebookLMのスライド/インフォグラフィック生成機能が注目を集める中、
「生成されたPDFをあとから編集できない」という課題も話題になっています。
Mac版PDNob 2.0では、
・NotebookLM生成ファイルの直接編集
・テキスト修正
・画像差し替え
・注釈追加
・ページ並び替え
などに対応。
AIで自動生成した資料を、そのまま“使えるプレゼン資料”へ仕上げられます。
教育・マーケティング・社内共有資料など、幅広いシーンで活用可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage2】
3. Mac向けPDF編集体験をさらに高速化
Mac版では描画エンジンも最適化され、大容量PDFでもよりスムーズな操作を実現。
さらに、
・Word感覚でのテキスト編集
・画像の切り抜き・回転・差し替え
・透かし・ヘッダー・フッター追加
・PDF圧縮・変換・結合
など、日常業務に必要な機能をワンストップで利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage3】
4. AIによるドキュメント理解機能を強化
Mac版PDNob 2.0では、AIチャット機能も大幅進化。
PDF内容について質問するだけで、
・内容要約
・重要ポイント抽出
・関連質問提案
・該当ページの提示
などを自動で行います。
単なるPDF閲覧ではなく、“理解・分析できるPDF体験”をMac上で実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349462/images/bodyimage4】
5. 新UI採用でMacでも直感的な操作性を実現
ホーム画面を全面刷新し、
・OCR
・AI解析
・PDF編集
・一括処理
など主要機能へワンクリックでアクセス可能に。
MacらしいシンプルなUI設計により、初めてのユーザーでも直感的に操作できます。
■ NotebookLM時代のPDF編集ニーズに対応
近年、NotebookLMや各種AIツールによる資料生成が急速に普及しています。
一方で、
「生成後に細かな修正ができない」
「PDFのまま編集できず困る」
といった課題も増えています。
Mac版PDNob 2.0は、こうした“AI生成後の編集需要”に対応し、AI時代の新しいPDFワークフローを支援します。
■ 製品概要
製品名：Mac版PDNob 2.0
対応OS：macOS
リリース日：2026年5月13日
価格：無料体験版あり
公式サイト：https://bit.ly/3RpIrwB
■ 今後の展望
PDNobは今後も、AI技術とPDF編集体験の融合を推進し、よりスマートで効率的なドキュメント活用環境を提供してまいります。
Mac版PDNob 2.0を通じて、AI時代に最適化された次世代PDFソリューションをさらに進化させていきます。
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
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