ゲーム実況グループ「ドズル社」のメンバー、「おらふくん」の誕生日を記念したグッズが5月16日(土)から発売開始！

株式会社ドズル

株式会社ドズル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：ドズル（YouTuber）、以下、ドズル社）は、ゲーム実況グループ「ドズル社」メンバー・「おらふくん」の誕生日を記念したグッズ『誕生日グッズ2026 おらふくん』を、2026年5月16日(土)よりドズル社ストアにて発売します。

さらに、2026年5月17日(日)～2026年5月29日(金)23:59の期間限定で、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機の「eプリントサービス」にて過去のブロマイドを復刻した『【復刻】おらふくんブロマイド』を発売します。

『誕生日グッズ2026 おらふくん』販売概要

■販売期間

・2026年5月16日(土)～2026年5月29日(金)23時59分

■販売場所

・ドズル社ストア：https://dozle-store.jp/

・販売ページ：https://dozle-store.jp/collections/20260516

■商品ラインナップ

・今回のテーマは「This Year, This Moment.」。「おらふくん」が2026年に頑張りたいことや挑戦したいことを表現した新ビジュアルです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/210_1_a9615b97dca9449c3fa004208651fce1.jpg?v=202605171251 ]

■注意事項

・『誕生日グッズ2026 おらふくん』は、「完全受注販売」を予定しています。

・商品のお届けは、受注期間終了後より「約2.5～3ヶ月後」を予定しています。

『【復刻】おらふくんブロマイド』販売概要

■販売期間

・2026年5月17日(日)～2026年5月29日(金)23時59分

■場所

・eプリントサービス（全国コンビニエンスストア設置のマルチコピー機内）設置店舗

https://entame.e-printservice.net/content_detail/dozle (https://entame.e-printservice.net/content_detail/dozle)

■商品ラインナップ

・ランダム全17種

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/210_2_991498b5fc9a1e74f61c4a3779c080ac.jpg?v=202605171251 ]

ドズル社について

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は273万人（2026年5月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都品川区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。