【加賀温泉郷】山中温泉「加賀依緑園」で触れる九谷焼の繊細かつ豪奢な美。『石冨俊二郎展』開催

一般社団法人加賀市観光交流機構

山中温泉街の中心部、ゆげ街道沿いに位置する「加賀依緑園」で、5月企画展『石冨俊二郎展』が開催されます。

石富俊二郎展

開催期間：2026年5月16日（土）～6月15日（月）

開 催 地：石川県加賀市山中温泉南町ロ87番地1 「加賀依緑園」

石川県金沢市を拠点に活動する、九谷焼作家の石冨俊二郎氏。

九谷焼の伝統である上絵技法を追求し、釉裏金彩や赤絵細描、色絵金彩を取り入れた独自の作品を制作しています。絵細描や色絵で描きこんだ上に金銀・プラチナ箔、銀箔、金箔の輝きを組み合わせた、繊細かつ煌びやかな存在感のある表現が特徴です。

石冨俊二郎氏プロフール

１９７５年 石川県金沢市生まれ

１９９７年 石川県立九谷焼技術研修所卒業

吉田美統氏(国指定重要無形文化財保持者 釉裏金彩)に師事

２０１６年 第３９回伝統九谷焼工芸展 奨励受賞

２０２１年 経済産業大臣指定伝統工芸士に認定

２０２３年 第２５回日本伝統工芸士会作品展 備前市長賞受賞

現在 金沢市で作品制作を行う

加賀依緑園について

昭和天皇も宿泊された由緒ある旅館の第二別荘だった加賀依緑園。高名な宮大工らによる近代和風建築の技術が光ります。川端康成や吉川英治など著名な作家も逗留し、執筆に勤しみました。山中温泉の中心部 ゆげ街道沿いに位置するとは信じられないほど、落ち着いた佇まいです。別棟へと続く渡り廊下を歩けばちょっとした探検気分も味わえます。

所 在 地: 石川県加賀市山中温泉南町ロ87番地1

開館時間: 10：00～18：00

休 館 日: 木曜日 ※祝日の場合は開館

入 館 料: 一般600円、団体（20名以上）490円 ※高校生以下・障がい者は無料

公式サイト https://kagairyokuen.jp/

温泉街の散策の際にぜひ「加賀依緑園」にお立ち寄りいただき、『石冨俊二郎展』の世界観に浸ってみてください。

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net

【記事作成】

一般社団法人加賀市観光交流機構

ＴＥＬ0761-72-0600（8：30～17：15）/平日のみ

公式サイト：https://kaga-kikou.jp/