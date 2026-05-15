Cohesity、HPEとの戦略的パートナーシップを拡大

Cohesity Japan株式会社

AIを活用したデータセキュリティのリーダーであるCohesity(http://www.cohesity.com/) (日本法人: コヒシティジャパン合同株式会社(https://www.cohesity.com/ja-jp/)、東京都港区、以下「Cohesity」) は、本日、7年に及ぶHewlett Packard Enterprise（以下、HPE）との戦略的パートナーシップを大幅拡大したことを発表しました。本拡大により、両社はサイバーレジリエンスの強化、ハイブリッドクラウド運用の簡素化、さらにはサイバー攻撃からの迅速な復旧を支援します。新たな再販契約の締結に加え、技術統合のさらなる深化や、共同Go-To-Market（GTM）活動の強化も含まれています。

HPEとCohesityは、インフラ、データ保護、リカバリを統合した包括的なポートフォリオを共同で提供することで、オンプレミス、クラウド、エッジ環境にまたがるIT運用において、お客様がより高い信頼性と柔軟性を持って運用できる環境を実現します。

共同ソリューションおよび技術統合

- Cohesity、HPE Zerto Softwareを再販CohesityはHPE Zertoの再販を開始し、お客様に仮想化環境とクラウド環境のワークロードに対する継続的なデータ保護（CDP）とほぼ即時のリカバリを提供します。HPE Zertoの超低RPO（目標復旧時点）/ RTO（目標復旧時間）リカバリとCohesityのAIを活用したデータセキュリティとサイバーリカバリプラットフォームが統合されることで、お客様はアプリケーションを継続的に保護しながらランサムウェアによる攻撃やシステム障害から迅速に復旧することが可能になります。- HPE、Cohesity DataProtectおよびNetBackupを再販HPEは、同社の目的特化型ストレージおよびコンピュータサーバーとともに、引き続きモダンデータ保護プラットフォームとしてCohesity DataProtectの再販を行います。さらに、同社はHPE Alletra Storage MP X10000とHPE StoreOnceシステムを含むモダンな分散型バックアップおよびストレージアーキテクチャとの展開に合わせて最適化されているCohesity NetBackupの再販も開始します。- 仮想化および統合クラウド管理に向けたHPE Morpheus VM Essentials Softwareとの統合をさらに強化Cohesityは、HPE Morpheus VM Essentials および HPE Morpheus Enterprise Softwareとの統合をより緊密化するとともにサポートを強化します。これによって、エンタープライズ企業のお客様がHPEの仮想化ソリューションおよび統合クラウド管理ソリューションとともにCohesityのソリューションを導入するための万全の準備態勢を確立します。※2026年中頃より提供開始予定

実証済みの戦略的パートナーシップを強化

CohesityのCEO（最高経営責任者）であるSanjay Poonen（サンジェイ・プーネン）は、次のように述べています。

「本パートナーシップの拡大によって、HPEとCohesityはより強力で統合されたサイバーレジリエントなソリューションをお客様にお届けできる絶好の位置付けを確保できます。世界中の企業が自社にとって最も重要なデータを高い信頼性を持って迅速に保護、復旧したいと考えていますが、これこそまさに、HPEの信頼のハイブリッドクラウドインフラストラクチャと当社のAIを活用したデータセキュリティプラットフォームを組み合わせることで私たちが実現することです」

Cohesity Japan の代表執行役員社長である田中良幸は、次のように述べています。

「CohesityとHPEは、長年にわたりデータ保護とハイブリッドクラウド分野で強固な協業関係を築いてきました。今回のパートナーシップ拡大を通じて、日本のお客様に対し、シンプルかつ強靭なデータ保護基盤を提供するとともに、AI時代に求められるサイバーレジリエンス強化を支援してまいります」

HPEのCTO（最高技術責任者）でハイブリッドクラウド担当エグゼクティブバイスプレジデント兼プレジデントであるFidelma Russo氏は、次のように述べています。

「Cohesity社とHPEは連携を通じて、お客様がハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体において、レジリエンスと運用効率を向上させながら、データ保護のモダナイゼーションを推進できるよう支援しています。今回のパートナーシップの拡大により、場所を問わずデータを安全かつ柔軟に管理できるとともに、高いパフォーマンスを実現する、シンプルなハイブリッドクラウド運用モデルの構築を支援します」

このような関係の勢いを強調するように、先頃HPEは、米国で最も重要な連邦ハイブリッドクラウドモダナイゼーションプログラムの1つを米国防情報システム局（DISA）から受注しました。DISAは、統合データ保護機能とともにHPE GreenLakeを活用して安全なソブリンクラウドアーキテクチャを展開するために、HPEを選定しました。このソリューションは、分散したレガシー環境を、セキュアかつサイバーレジリエントな統合ハイブリッドクラウド環境へ移行するものです。Cohesityは、このプラットフォーム全体を通じてデータ保護機能とサイバーレジリエンス機能を提供します。

このプログラムはHPEが受注した大規模な長期契約で、HPE GreenLakeとともにCohesityは柔軟な従量課金モデルを通じてデータ保護機能を提供します。今回選定されたことで、Cohesityは同プログラムにおけるデータ保護機能の主要プロバイダーとしての位置付けを確立しました。

グローバルで進む協業拡大

先頃Cohesityは、前年比177%増のソフトウェア売上高を記録するとともに欧州の主要機関において共同で数多くの大手顧客との取引を実現したHPEを、Cohesityの「FY25 Europe OEM Partner of the Year」(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-honors-top-partners/)（2025年欧州最優秀パートナー）に選出しました。本日発表したパートナーシップの拡大は、このような勢いを基盤にしているとともに、欧州および全世界を通じたCohesityとHPEの統合ソリューションに対して高まっているニーズを反映したものです。

提供について

CohesityによるHPE Zertoの再販およびHPEによるCohesity NetBackupの再販を含む各ソリューションは、現在、CohesityおよびHPE認定パートナー各社を通じて提供されています。

当報道資料は、Cohesity Inc. が2026年5月14日（現地時間）に発表したプレスリリースに基づいて作成した参考訳であり、記載および解釈はすべて原文が優先します。原文はこちら(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-expands-alliance-with-hpe-to-deliver-cyber-resilience/)をご参照ください。

Cohesity について

Cohesity(https://www.cohesity.com/jp/)は、世界中のデータを保護し、セキュリティを強化し、インサイトを提供します。AI を活用したデータセキュリティのリーダーとして、Cohesity は企業のレジリエンス強化、復旧の高速化、IT コスト削減を支援します。Zero Trust セキュリティと高度な AI/ML を備えた Cohesity Data Cloud は、Global 500 の 70％を含む、140 以上の国の顧客に信頼されています。また、Cohesity は NVIDIA、Amazon、Google、IBM、Cisco、HPE といった業界リーダーからも支援を受けています。

Cohesityは、複数の国において「Great Place to Work」（働きがいのある会社）の1社に認定されています。詳細は、LinkedInでCohesityをフォロー(https://www.linkedin.com/company/cohesity/)するとともに、www.cohesity.com(https://www.cohesity.com/)をご覧ください。