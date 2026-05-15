日本情報クリエイト、賃貸管理ソフト「賃貸革命」の新オプション「空室通電オプション」の提供を開始

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）は、賃貸管理ソフト「賃貸革命」の新オプション機能として、空室期間中の電気の再点・廃止手続きを自動化し、空室電気料金の負担をゼロにする「空室通電オプション」の提供を開始いたします。連携先として、DUAL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：足立 守平、以下「DUAL」）が提供する「空室通電DX」との連携を2026年5月より開始します。

■概要

「空室通電オプション」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu-tsuden/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=kushitsu-tsudenお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/kusitsu-tsuden.php?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=kushitsu-tsuden

「空室通電オプション」は、賃貸革命と提携ライフライン取次会社のAPI連携により、不動産管理会社様が日常的に行っている入退去登録の操作だけで、空室時の電気の再点・廃止手続き、電気代清算、家主控除作業、さらにはライフライン取次収益の創出までを自動で完結するサービスです。連携先として、DUALの「空室通電DX」との連携を2026年5月より開始し、今後も順次、連携先の拡充を予定しております。

なお、「空室通電DX」の連携に加え、DUALが提供する「ライフライン Concierge(R)」と当社の「電子入居申込サービス」は既に連携しており、入居者のライフライン手続きを一括代行するサービスとしてご提供しています。

これまで管理会社様では、退去のたびに電力会社へ個別に再点依頼を行い、入居のたびに廃止依頼（電話・Webフォーム）を実施するなど、多くの手間と工数が発生していました。加えて、空室期間中の電気代は管理会社またはオーナーが負担するケースも多く、請求書処理・精算・家主控除といった付随業務も大きな負担となっていました。

本オプションの導入により、これらの業務を抜本的に自動化し、管理会社様・オーナー様・入居者様の三者すべての負担を軽減することが可能となります。

お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/kusitsu-tsuden.php?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=kushitsu-tsuden

■「空室通電オプション」の4つの特長

1. 業務ゼロ：再点・廃止依頼が不要に

賃貸革命での「解約登録」を行うと退去翌日に自動通電、「契約登録」で入居日に自動廃止が実行されます。電力会社への個別連絡やFAX申請は一切不要。日常の入退去管理入力だけで、電気手続きがバックグラウンドで完結します。

2.電気代ゼロ：空室の電気代の支払いが不要に

空室中の電気料金（電灯契約）を提携ライフライン取次会社が負担するスキームにより、管理会社・オーナーの持ち出しゼロを実現。請求書も届かなくなるため、請求書処理・精算・家主控除といった業務が一切不要になります。

※空室中の電気代（電灯契約）は、提携ライフライン取次会社が負担するスキームです。取次会社の審査・対応エリア・物件条件等により、0円とならない場合があります。

3.シームレス連携：入居者情報を手入力ゼロで自動連携

当社の電子入居申込（リアプロBB）と連携することで、入居者情報がライフライン取次会社へ自動連携されます。FAXや手入力なし、二重入力ゼロで、入居者の電気契約手続きもスムーズに完結します。

4.収益化：新たな収益機会の創出

管理会社側の対応なく、収益につながる仕組みがあります。複数の取次会社から最適な提携先を選択可能で、新たな収益機会の創出を支援します。

※提携会社・契約内容により、手数料の有無や適用条件が異なります。

今後も日本情報クリエイトとDUALは、不動産DXの推進を通じて、管理会社様の業務効率化とサービス品質向上に貢献する取り組みを進めてまいります。

「空室通電オプション」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu-tsuden/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=kushitsu-tsuden

■「空室通電 DX」とは

空室通電 DX は、空室期間に発生する電気の通電・停止手続きを代行するサービスです。 管理会社様が抱える空室電気まわりの業務負担をまとめて軽減できます。

サービス詳細：https://dual-hd.co.jp/business/#business__dx

■ライフライン Concierge(R)とは

電気・ガス・水道など、入居者様のライフラインの新居でのご利用開始手続きを代行する不動産賃貸仲介会社・管理会社様向けのサービスです。入居者様に代わり、電気・ガス・インターネットなどの新居での新規契約・開通手続きを行うと同時に、新電力や新都市ガスなどのプランをご案内し、入居者様が新居で最適なプランをスムーズにご利用いただけるようサポートします。

サービス詳細：https://dual-hd.co.jp/business/#business__concierge

■「電子入居申込」とは

電話やFAXでのやり取りはもう必要ありません！ 不動産管理会社様の手間とコストを削減し、入居申込から審査までオンラインで完結できる入居申込システムです。 当社の電子入居申込機能は業者間物件流通サービス 「リアプロBB」や「リアプロ管理」の管理会社様向け機能です。 入居希望者・仲介会社・家賃保証会社とのやり取りがオンラインで完結できるので入居申込業務を効率化でき、テレワークにも最適です。 また、他社付だけでなく自社付の際にもご利用可能です。

「電子入居申込サービス」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/denshi_nyukyo_moushikomi/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=kushitsu-tsuden

■「賃貸革命」とは

賃貸業務から管理業務まで一元管理できる、集客・管理に強い管理業務支援サービスです。入退去管理から家賃管理まで一元管理することで情報処理のミス・ロスを大幅に軽減することができます。

「賃貸革命11」は、日本情報クリエイトが提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シリーズの最新版です。2017年リリースの「賃貸革命10」から約8年ぶりとなるバージョンアップであり、操作速度の改善や賃貸管理業務の自動化・効率化を実現する様々な機能強化を行いました。

これまで全国の不動産管理会社様にご利用いただいてきた「賃貸革命」の使いやすさを継承しつつ、現場の業務負担を減らすための最新機能を多数追加しております。

なお、「賃貸革命10」からのデータ・帳票の引き継ぎにも対応しており、すでにご利用のお客様もスムーズに移行・運用開始いただけます。

「賃貸革命」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=kushitsu-tsuden

■ DUALについて

DUALは、「お客さま喜び創造集団になる」ことをビジョンとして掲げ、全てのお客さまと向き合っていきます。

会社名：DUAL株式会社

代表者：代表取締役 足立 守平

設立：2009年1月8日

資本金：5,000万円（別途、資本準備金の計上あり）

所在地：東京都品川区北品川 1-8-11 Daiwa 品川 North ビル 8F

コーポレートサイト：https://dual-hd.co.jp/

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994年8月1日

資本金：731,248,200円（2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/