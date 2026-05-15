【埼玉県】全国規模の展示商談会に設置する「埼玉県ブース」の出展者を募集！

埼玉県

県内の食品製造事業者、伝統工芸・地場産業事業者等の販路開拓を支援するため、全国規模の展示商談会に事業者が共同で出展する「埼玉県ブース」を設置します。

出展に当たっては、専門家から展示方法や商品のブラッシュアップに向けた実践的なアドバイスを受けられる個別相談会を実施します。

本日より、この「埼玉県ブース」で出展される事業者を募集します。多くの皆様のご応募をお待ちしています。

出展する展示会

1 第61回スーパーマーケット・トレードショー2027

（1） 開催日時 令和9年2月17日（水曜日）～19日（金曜日）午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）

（2） 開催場所 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）

（3） 来場者見込 小売業、卸・商社、食品メーカー、食品産業関係者

2 第103回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2027 LIFE×DESIGN

（1） 開催日時 令和9年2月24日（水曜日）～26日（金曜日）午前10時～午後6時（最終日は午後5時まで）

（2） 開催場所 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

（3） 来場者見込 パーソナルギフトマーケットに携わる国内外の流通関係者

募集について

1 募集事業者数

（1） 第61回スーパーマーケット・トレードショー2027

12者

（2） 第103回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2027 LIFE×DESIGN

8者

2 募集対象者

次の条件を全て満たす者を対象とします。

（1）両展示会共通

- 埼玉県内に主たる事業所等を有する中小企業者又は個人であること。（複数の事業者から構成されるグループを含む）- 県内外への販路開拓に意欲的であること。- 出展者自身で、開催日前日の展示ブースの設営や終了後の撤収を速やかに行えること。- 開催期間中、商品説明や商談のために担当者が出展ブースに常駐できること。- 共同出展による展示位置や面積等の差異を了承できること。- 全日程参加できること。- 商談会終了後の追跡調査（商談の件数調査）に協力できること。- 当該出展に係る説明会及び研修会に参加できること。

（2） 第61回スーパーマーケット・トレードショー2027

- 食料品、飲料関連製品の生産・製造を行う者、6次産業化に取り組む農林漁業者等であること。

（3） 第103回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2027 LIFE×DESIGN

- 工芸品・民芸品等の製造を行う者であること。3 出展負担金

（1） 第61回スーパーマーケット・トレードショー2027

1出展者あたり100,000円

（2） 第103回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2027 LIFE×DESIGN

1出展者あたり120,000円

4 応募締切

令和8年6月30日（火曜日）午前11時00分（必着）

5 申込方法

各展示会に応じた申込書類（「出展申込書」、「商品シート」）を作成の上、「7 お問い合わせ先」に記載の宛先まで電子メールでお送りください。募集詳細及び申込書類は下記ホームページに掲載しています。

（1）第61回スーパーマーケット・トレードショー2027

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/r8-saitamakenbooth-shoku.html

（2）第103回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2027 LIFE×DESIGN

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/r8-saitamakenbooth-waza.html

6 出展者の決定

提出いただいた申請書類により、令和8年7月中旬に選考基準に基づき審査し、出展者を決定する予定です。

審査結果については、後日申込者全員に出展申込書に記載のメールアドレスあてに通知します。

7 お問い合わせ先

埼玉県産業労働部イノベーション創造課 地場産業担当

（〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階）

電話：048-830-3764 ファックス：048-830-4813

メールアドレス：a3770-02@pref.saitama.lg.jp