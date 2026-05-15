【HERO’S最新刊】スカッと野菜汁が飛び散る、シュールな復讐アクション開幕。『オヤサイリベリオン』5月15日発売！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の『オヤサイリベリオン』1巻（著：あきときたいき）を、本日2026年5月15日（金）に発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349364/images/bodyimage1】
(C)あきときたいき / ヒーローズ
『オヤサイリベリオン』1巻
著｜あきときたいき
出版年月日｜2026年5月15日（金）
ISBN｜978-4-86805-181-7
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
村を燃やされたナスは復讐を誓う。
ここは野菜たちの国・採菜国。ナスが暮らす茄子天村は祭りの準備で賑わっていた。だがその日、土掘りから戻った村の守護役・なななが目にしたのは、燃え落ちる家々と黒焦げになった仲間の姿だった…。
生き残ったのは、なななただひとり。
いったい誰が村を襲撃したのか。なぜナスが狙われたのか――。
「奪われたから、奪うまでだ。」
スカッと野菜汁が飛び散る、シュールな復讐アクション開幕！
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
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(C)あきときたいき / ヒーローズ
『オヤサイリベリオン』1巻
著｜あきときたいき
出版年月日｜2026年5月15日（金）
ISBN｜978-4-86805-181-7
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
村を燃やされたナスは復讐を誓う。
ここは野菜たちの国・採菜国。ナスが暮らす茄子天村は祭りの準備で賑わっていた。だがその日、土掘りから戻った村の守護役・なななが目にしたのは、燃え落ちる家々と黒焦げになった仲間の姿だった…。
生き残ったのは、なななただひとり。
いったい誰が村を襲撃したのか。なぜナスが狙われたのか――。
「奪われたから、奪うまでだ。」
スカッと野菜汁が飛び散る、シュールな復讐アクション開幕！
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
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