此花区の子育て環境向上に貢献、ホテルを拠点に地域共創の取り組みを推進する「こども食堂」を実施

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」

「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」（所在地：大阪市此花区、総支配人：松宮 郷）は、2026年4月18日（土）に此花区社会福祉協議会協力のもと、「こども食堂」を開催しました。

こども食堂実施報告

こども食堂当日の様子

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、「こども食堂」を此花区社会福祉協議会協力のもと4月18日（土）に開催しました。当ホテルは、此花区のキャリア教育協力企業として、これまで此花区の公立中学校の生徒を招き職業体験および職業講話を行ってきました。同区の運営方針において「子育て環境の向上」を重要な経営課題の一つとして掲げており、「こどもの居場所の充実」などが求められています。今回は、西九条にあるこども食堂（西九条おせっかい食堂 代表：鈴木佳美）に通うこどもたちの特別な機会となるよう願い、今回の企画が実現しました。招待した40名のこどもたちには、ホテル探検ツアーやホテルのお仕事体験、ランチビュッフェをお楽しみいただきました。

体験中の様子

ホテルならではの体験プログラムを実施。普段は立ち入ることのできない清掃時の客室を見学する「ホテル探検ツアー」や、サービスの一端を体験する「ミックスジュース作り体験」に加え、ミニビュッフェ形式のランチを通じて、非日常の空間での体験を楽しんでいただきました。

■参加した児童のコメント

「ホテルがとてもかわいかった。お部屋の窓も大きくてすごかったです。」（小学6年生 女子）

「シュークリームができたてでサクサクで美味しかったです。」（小学6年生 女子）

「ビュッフェが美味しくて楽しかった。」（小学４年生 男子）

コメント

[此花区社会福祉協議会 辻さま]

「このような機会をいただき本当にありがとうございました。こども食堂は、孤食の解消や家庭の困難といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、世代を越えた交流や地域とのつながりを通して自己肯定感や人や社会とかかわる力、将来を生き抜く力をはぐくむ重要な場です。今回は、ホテルでしかできない体験や経験を通じて、たくさんのお仕事を知る機会となりました。きっと将来の職業選択にも寄与するものと思っています。今後とも、こどもの居場所はじめ此花区での取組みにご支援をいただければと思っております。」

[此花区 保健福祉課 和田さま]

「此花区役所ではこどもたちの“体験格差”の解消を運営方針としており、本日は貴重な経験をさせていただきました。此花区のこどもたちが身近なホテルのサービスに触れられ、こどもたちにとって大変良い機会になりました。今後も継続して取り組んでいただけることを期待します。今日はありがとうございました。」

[ホテル ユニバーサル ポート 地域共創担当者 調理部 平井 宏典]

「こどもたちの笑顔を見ることができたことが、何より印象に残っています。今回は当ホテルにおいて初の取り組みとなる“こども食堂”を開催しました。特別な体験を届けたいという思いから本企画をスタートし、小学生のみなさまをお招きするにあたり、エンターテイメントの街にあるホテルとして“わくわく”を感じていただける時間を大切にしました。ランチビュッフェも、楽しみながら味わっていただけるよう工夫を重ねました。当日は会場全体に明るい雰囲気が広がり、料理も美味しく召し上がっていただけた様子で、無事に開催できたことを大変うれしく感じています。」

今後の展開

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータでは、今後も此花区および地域団体との連携を一層強化しながら、こどもたちの学びや成長を支える取り組みを継続してまいります。また、こども食堂やキャリア教育にとどまらず、ホテルという場と機能を活かし、多様な世代が関わる体験機会の創出や交流の促進など、地域に開かれた取り組みを推進してまいります。地域が抱える課題やニーズに応じて、教育・福祉分野に限らず、観光やまちづくりの観点も含めた幅広い領域での連携を視野に入れ、地域住民・行政・各種団体との共創による新たな価値創出をこの先も目指してまいります。

施設概要

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミニオンルーム2 ～アグネスたちのお部屋～」「ミニオンルーム3 ～思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「PORT DEEP OCEAN FLOOR」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalport/

＜受賞歴＞

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ゴールドアワード 2025」「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室以上部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上 3位 」

◆JTBアワード2024「選抜表彰部門 全国最優秀施設賞（ホテル：300室以上）」「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」「特別表彰部門 Web販売賞」「特別表彰部門 JTB MySTYLE賞」

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの7棟目のオフィシャルホテルとして2018年7月に開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。パークを一望できる「スパークルーム」、上階がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットルーム」、2段ベッドを3台設置した最大6名で宿泊できる「レインボールーム」など、個性あふれる14種類のゲストルームを備えています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalportvita/

＜受賞歴＞

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 301~500室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 総合 近畿・北陸エリア 301室以上 3位」

◆トリップアドバイザー「2023トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト」

◆楽天トラベル「楽天トラベルブロンズアワード2025」「ANA楽パック賞2024」「JAL楽パック賞2024」

◆JTBアワード2024「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト：https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/

サステナビリティの取り組みについて：

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルの14施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営・業務支援する全20施設では、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティの取り組みを推進しています。今後も、お客さまお一人おひとりに寄り添うおもてなしを大切にしながら、地域とともに新たな潤いを生み出し続ける持続可能な施設運営を実践してまいります。

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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