5月20日(水)は一日まるごと南知多町特集！ 「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～南知多町～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz／豊橋FM81.3MHz）では、毎月1回、愛知県内の注目エリアを紹介する人気企画「MEETS MY AICHI」をお届けしております。

第55弾となる2026年5月20日(水)の放送では、海と島の恵みに包まれ、暮らしと観光が調和する町「南知多町」を大特集！朝6時から夜7時半までの各生ワイド番組を通じ、歴史、自然、グルメ、観光、文化など、多彩な魅力を現地レポートとともにお伝えいたします。

◆南知多町ってどんなまち？

愛知県・知多半島の最南端に位置する南知多町は、三河湾と伊勢湾に囲まれた「海とともに生きる」まちです。半島先端部と篠島・日間賀島の2つの有人島から構成され、面積約38.23平方キロメートル、人口約1.5万人のコンパクトな町ながら、町全域が国定公園・県立自然公園に指定された豊かな景観を誇ります。

名古屋から車で約1時間の好アクセスで、しらす・タコ・とらふぐなど全国に誇る旬の海産物が年間を通じて水揚げされる漁業の町としても知られています。江戸時代には千石船が寄港する海上交通の要衝として栄えた歴史を持ち、今なお島々には独自の文化と暮らしが息づいています。

内海海水浴場をはじめとする5つの海水浴場や天然温泉、さらにイチゴ・みかん狩りといった体験型観光も充実。豊かな自然と食の恵みを背景に、四季を通じて五感で楽しむことができる、知多半島を代表する観光拠点です。

◆南知多町現地レポート！朝から夜まで注目スポットをたっぷり紹介

FM AICHIレポーターと知多半島の地域PRユニット「知多娘。」の南知多マリナ（演：吉田るる）が町内の人気スポットを訪れ、各番組を通じて南知多町の“今”を現地からお届けします。

【主な取材先＆放送スケジュール】

・ONE MORNING AICHI［6:00～8:00］

└ 師崎漁港朝市(赤羽商店)

・MORNING BREEZE［8:20～10:50］

└ 篠島DIEUX TERRACE

・DAYDREAM MAGIC［11:30～14:30］

└ うみとしまから「オーシャンピック」

・AFTERNOON COLORS［14:30～17:00］

└ 豊半

・EVENING STREET［17:00～19:30］

└ confiserie M

レポーター渡辺琴 と 知多娘｡吉田るる◆リスナー参加型プレゼント企画も実施！

放送当日は、南知多町の魅力を一緒に盛り上げる”リスナー参加型”プレゼントキャンペーンを実施いたします。

テーマ

「あなたが思う“南知多町といえばコレ！”」

応募方法

１. FM AICHI公式WEBメッセージフォーム（https://fma.co.jp/f/request/）

２. X（旧Twitter）で「#エフエムアイチ」を付けて投稿

プレゼント内容

応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！

【 FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～南知多町～ 概要 】

放送日時：2026年5月20日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 80.7MHz／豊橋 81.3MHz）

番組URL：https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260520

◆知多半島の地域PRユニット「知多娘。」とは

知多半島5市5町の魅力を発信するために2009年に発足した地域活性化プロジェクト。

地域を擬人化した21体のキャラクターを通じて、声優・メンバーがステージイベントや動画配信、地域行事への参加などを行い、多角的にエリアの魅力を発信中。

公式サイト：https://chita-musume.com/