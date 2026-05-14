株式会社弘栄ドリームワークス(本社：山形県山形市、代表取締役会長：船橋 吾一、以下 弘栄ドリームワークス)は、建設設備業界における慢性的な人手不足および技術継承の課題解決に向け、人材育成機関「KDWアカデミー」にて、2026年8月に開校予定の第3弾新プログラム「空調設備士育成起業プログラム」の入校希望者の正式募集を5月15日(金)より開始いたします。

本プログラムは未経験者を対象に、ルームエアコンからビルマルチ空調まで対応できる実践的な技術者の育成を目的としており、将来的な就職・独立・起業までを一貫して支援いたします。





新プログラム「空調設備士育成起業プログラム」





■ 空調設備業界で深刻化する人材不足

近年、厳しい暑さの長期化や設備更新の需要拡大を背景に、空調設備の工事・点検・修理の重要性は一層高まっています。住宅やオフィス、商業施設に加え、病院・福祉施設・工場・学校など、空調を止めることができない現場も多く、それらを支える技術者の存在は欠かせません。





一方で、空調設備業界ではベテラン技術者の高齢化が進み、「2025年問題」に象徴される人手不足や技術継承の難しさが深刻な課題となっています。さらに、省エネ化や機器の高性能化が進む中で、現場ではこれまで以上に専門的な知識や技術が求められています。





こうした状況を受け、弘栄ドリームワークスは、グループ企業でありエアコンレンタル業として現場を担う株式会社コサカと連携し、次世代の空調設備人材を育成する「空調設備士育成起業プログラム」を立ち上げました。





空調設備士の作業風景





■ KDWアカデミー第3弾「空調設備士育成起業プログラム」

本プログラムは、空調設備分野で豊富な実績を持つグループ企業・株式会社コサカと連携し、現場で求められる実務スキルの習得から資格取得、就職、さらには将来的な独立までを見据えて育成する新たな取り組みです。受講者は、弘栄ドリームワークスの育成制度のもと、株式会社コサカの現場・技術・教育ノウハウを活用した実践的な環境で学ぶことができます。





建設設備業界の技術職は、専門分野ごとに高度な知識と資格が求められます。本プログラムでは、その中でも需要拡大が続く空調設備分野に特化し、未経験からでも着実にキャリアを築ける仕組みを整えました。

具体的には、

・空調設備の専門技術を基礎から学べる

・実際の現場研修を通じて即戦力を目指せる

・資格取得により将来の選択肢を広げられる

・就職・独立など自分に合ったキャリアを選択できる

といった、“学んで終わりではない”将来につながるキャリア形成を支援します。

また、本取り組みを通じて、空調設備業界における担い手不足の解消に加え、現場企業と育成機関が連携して人材を育てる新たなモデルケースの構築も目指してまいります。





空調設備士育成起業プログラム内容





■ プログラムの主な特徴

(1) 未経験から学べる2年間の育成制度

座学・実技・現場OJTを組み合わせ、基礎から実践まで体系的に学べる環境を整えています。

(2) 空調設備の幅広い技術を習得

ルームエアコンに加え、業務用エアコンやビルマルチ空調など、現場ニーズの高い技術まで習得可能です。

(3) 資格取得を全面支援

関連資格の取得費用を全額負担し、技術を“証明できるスキル”として身につけることができます。

(4) 待遇・生活面のサポート

月給20万円以上に加え、技能手当や交通費支給、社宅制度など、学びに集中しやすい環境を整えています。

(5) 就職・独立・起業まで支援

プログラム修了後は、正社員登用や提携先企業への就職支援に加え、独立希望者への工事依頼支援なども行います。









■ 代表取締役会長 船橋 吾一 コメント





代表取締役会長 船橋 吾一





空調設備は、いまや生活に欠かせないインフラの一つです。

夏の猛暑や冬の寒さ、医療・福祉施設、そして企業活動まで、あらゆる場面を支えています。一方で、現場では担い手不足が年々深刻化しており、仕事があるにもかかわらず人材が不足し、依頼に十分応えられない状況が全国で生じています。





こうした課題を受け、このたび株式会社コサカ様との連携のもと、未経験からでも着実に技術を身につけ、キャリアを築ける仕組みとして本プログラムを立ち上げました。現場で培われた知見や実践的な技術を次世代へつないでいくうえで、同社には大きなご協力をいただいており、心より感謝しております。

本プログラムを通じて、技術を学び、収入を得て、将来的には独立という道まで描ける環境を整えてまいります。これから挑戦する若い世代の皆さまには、経験の有無にとらわれず、一歩踏み出していただきたいと考えています。

弘栄ドリームワークスでは、空調設備士という仕事が、今後の社会を支える誇りある職業として、次世代に選ばれる存在となることを目指してまいります。









■ 株式会社コサカ 専務取締役 末永 秀人氏 コメント





株式会社コサカ 専務取締役 末永 秀人





空調設備の仕事は、図面や座学だけで完結するものではなく、現場での判断力や段取り力、周囲と連携しながら進める力が求められます。だからこそ、実際の現場を知る企業として、学んだ技術を“使える力”として身につけられる環境づくりに貢献したいと考えています。

今回のプログラムでは、現場で本当に必要とされる技術や考え方はもちろん、仕事に向き合う姿勢や、お客様の暮らし・建物を支える責任感も伝えていきます。

未経験からでも、実践を重ねることで確かな力は身につきます。空調設備という社会に欠かせない仕事に誇りを持ち、将来現場を支える人材の育成につなげてまいります。









■ 募集概要

正式募集開始：5月15日(金)～

開校予定 ：2026年8月

対象 ：18歳以上(未経験歓迎)

募集人数 ：制限なし

研修地 ：山形県山形市

雇用形態 ：契約社員(期間満了後登用制度あり)









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社弘栄ドリームワークス

所在地 ： 山形県山形市風間地蔵山下2068

代表者 ： 代表取締役会長 船橋 吾一

事業内容 ： 施工管理育成支援事業、管内調査DX事業、建設業プラットフォーム事業

公式サイト： https://koeidreamworks.jp





会社名 ： 株式会社コサカ

所在地 ： 宮城県仙台市宮城野区扇町5-8-4

代表者 ： 代表取締役会長 船橋 吾一

事業内容 ： 空調設備機器の販売及びレンタル・リース

関連企業 ： 株式会社KOEIグループ企業

公式サイト： https://kosaka-group.co.jp/









■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社弘栄ドリームワークス

KDWアカデミー事務局

E-mail： info@koeidreamworks.jp