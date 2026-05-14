アイスマイリー、【5月21日 東京・渋谷】生成AIの「いま」を語る！トークセッション＆交流会を開催

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349211/images/bodyimage1】

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年5月21日（木）19時から生成AIのトレンドや社内事例に関するトークセッションおよび交流会を開催します。





■イベント概要



「AIのニュースは追っているけれど、他の会社はどう使っているのか知りたい…」 「社外にAIについて気軽に語り合える仲間がいない…」 そんなかたのための実践型AIコミュニティ『AIsmiley Community』が、開催するオフラインイベントです！



開催日時：2026年5月21日（木）19:00～21:00（受付開始 18:30）

開催場所：東京都 渋谷（JR渋谷駅より徒歩6～8分程度）

定員上限：50名 ※先着順

参加費 ：無料

重要：

プライバシーポリシー

https://aismiley.co.jp/agreement/?__lt__cid=c5bafc03-bb8f-43cd-bf56-17c33099dd69

アンチハラスメントポリシー

https://sites.google.com/aismiley.co.jp/aismiley-community-rule/anti-harassment-policy



チケットを申し込む

＝＝＝＞https://peatix.com/sales/event/5000575/tickets



■コンテンツ概要



・実践型AIコミュニティ『AIsmiley Community』の発表

・生成AIトレンドや生成AI事例のトークセッション

・生成AIツールの実演・カジュアルトーク

・生成AIテーマディスカッション

・軽食＆ドリンク付きの参加者ネットワーキング（交流会）

など



■こんな方にお勧め



・生成AIの「いま」についての情報が欲しい方

・社外にAIについて語り合える仲間やネットワークが欲しい方

・生成AIの社内推進事例が知りたい方

・ビジネスに活用できるAIコミュニティーについて知りたい方

・日本最大級AIポータルメディア「AIsmiley」の提供する情報に興味がある方



■登壇者情報



株式会社アイスマイリー

代表取締役

板羽 晃司



株式会社アイスマイリー

運営部

伊藤 拳



AIニュース解説担当

minami（AIsmiley Community）



事例解説担当

イオン株式会社 イオンデジタルアカデミー担当

沖中 優宜（AIsmiley Community）



イオン株式会社 イオンデジタルアカデミー担当

小松 陽光



生成AI実演担当

株式会社コミュカル CEO

Mitz（AIsmiley Community）



■タイムテーブル



18:30 開場｜受付オープン

19:00 イベントスタート｜オープニング

・生成AIの現状とAIsmiley、Communityについて：株式会社アイスマイリー 代表取締役 板羽 晃司

・生成AIニュースピックアップ：AIニュース解説担当 minami

・AI活用事例ホワイトペーパー解説：株式会社アイスマイリー 運営部 伊藤 拳

・生成AI事例紹介：イオン株式会社 イオンデジタルアカデミー担当 沖中 優宜 & 小松 陽光

・生成AI実演：株式会社コミュカル CEO Mitz

・グループディスカッション：参加者のみなさん同士でディスカッション

21:00 懇親会（自由参加）

21:30 完全終了



チケットを申し込む

＝＝＝＞https://peatix.com/sales/event/5000575/tickets



<注意事項＞

・イベント内容は一部変更になる可能性がございます。

・イベント当日の様子は後日何らかの媒体にて公開させていただくことがございます。

・お申込後運営都合によりご参加をキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願いいたします。

・当イベントでは全ての参加者がこのイベントを楽しめるよう、AIsmiley Community 運営グループの管理のもと開催しています。そのため、以下のような行動を取られた方は退室いただく場合があります。また次回以降の参加をお断りしますのでご了承下さい。過去に以下のような行動を取られた方からのお申込についてもお断りさせていただく場合がございます。

・他の参加者やLT登壇者に対しての迷惑行為と見られる言動や行動

・人材紹介、転職、マルチ商法、宗教など、本イベントとは関係のない勧誘



<こちらを必ずお読みください＞

プライバシーポリシー

https://aismiley.co.jp/agreement/?__lt__cid=c5bafc03-bb8f-43cd-bf56-17c33099dd69

アンチハラスメントポリシー

https://sites.google.com/aismiley.co.jp/aismiley-community-rule/anti-harassment-policy



■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349211/images/bodyimage2】

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/



■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley編集部

TEL：03-6452-4750

Email：media@aismiley.co.jp

配信元企業：株式会社アイスマイリー

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